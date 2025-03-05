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焦點股》大魯閣：股東紀念品行情失靈 不漲反跌

2025/03/05 12:02

大魯閣公布今年股東會紀念品發放方案，包含800元消費抵用券和8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4000元。（業者提供）大魯閣公布今年股東會紀念品發放方案，包含800元消費抵用券和8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4000元。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大魯閣（1432）昨（4日）宣布總價值超過4000元股東會紀念品發放方案，堪稱歷年最豐厚紀念品回饋。不過大魯閣今（5日）股價不漲反跌，盤中最低觸及18.7元，跌幅逾5%，股東紀念品行情不若以往。

大魯閣昨日宣布股東會紀念品發放方案，包含800元消費抵用券和8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4000元，持有1000股以上的股東，還可獲得額外800元的消費抵用券。

除了4000元超值回饋外，今年大魯閣還特別推出股東優惠加碼抽獎活動，只要在5月26日至6月30日期間內領取股東會紀念品，即可參加「大魯閣前進美國，抽美國MLB觀賽之旅」，將抽出3位幸運股東，親臨美國大聯盟比賽現場，觀賞世界頂級棒球賽事。

大魯閣今年股東會將於5月26日舉行，3月25日為有權參加股東會的最後買進日。5月26日起，股東會紀念品將可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用。

大魯閣近年公布股東會紀念品後，都會有一波股東紀念品行情，但今年行情不若以往，大魯閣今（5日）股價以19.7元平盤開出，盤中一度大跌逾5%，最低觸及18.7元，截至台北時間5日早上11點30分，大魯閣股價暫報19元，跌幅3.55%。

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