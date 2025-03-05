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台積電加碼在美投資 高通、超微和輝達都叫好

2025/03/05 11:53

台積電董事長暨總裁魏哲家（中）4日在白宮與美國總統川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元；圖右為美國商務部長盧特尼克。（路透）台積電董事長暨總裁魏哲家（中）4日在白宮與美國總統川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元；圖右為美國商務部長盧特尼克。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕台積電宣布對美國加碼投資1000億美元，高通（Qualcomm）執行長阿蒙（Cristiano Amon）表示，這是個好消息，有助於晶片製造地點的多元化。超微（AMD）執行長蘇姿丰也說，美國晶片製造邁出重要一步。

　美國總統川普和台積電董事長魏哲家4日在白宮共同宣布，台積電將在在美國加碼投資1000億美元，用於在亞利桑納州興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。在川普和美國前總統拜登的領導下，美國一直在尋求將更多尖端晶片製造帶到美國本土，包括高通在內的許多科技業人士都支持這些計畫。

　阿蒙5日接受CNBC訪問表示：「台積電擴大在美國的投資是個好消息，這顯示半導體對美國經濟很重要，更多的製造業對我們來說是佳音。高通的一些晶片已經在台積電位於亞利桑納州的現有工廠生產，未來，該公司將在美國生產更多的晶片。」

　蘇姿丰4日發文表示，台積電加碼投資美國，這象徵美國先進晶片製造向前邁出了一大步，作為台積電亞利桑納州廠的主要客戶，超微已見證成果，期待在美國製造更多高效能運算和AI晶片。

　輝達（Nvidia）則指出，台積電的新晶圓廠將成為以美國為核心的供應鏈基石，輝達將充分利用台積電在全球的工廠，以提升輝達產品供應的韌性和靈活性。

　週二高通股價收盤上漲0.6%，超微股價收漲2.6%，輝達股價收漲1.7%，台積電ADR收漲4.1%。

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