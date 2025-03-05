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力挽狂瀾！南韓推逾340億美元國家戰略產業基金

2025/03/05 12:34

南韓政府表示，將設立一隻超過340億美元的政策基金，支持國家戰略產業。（法新社資料照）南韓政府表示，將設立一隻超過340億美元的政策基金，支持國家戰略產業。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球競爭和保護主義加劇的背景下，南韓政府週三（5日）表示，將設立一隻超過340億美元（約新台幣1.11兆元）的政策基金，為涉及晶片、汽車等戰略技術的國內企業提供資金支持。

《路透》報導，南韓政府表示，在美國新政府執政下，外部不確定性加劇，先進戰略產業的競爭力已成國家經濟安全的核心，並稱這是一場「沒有硝煙的戰爭」。

自今年1月上任以來，美國總統川普（Donald Trump）針對主要貿易夥伴以及晶片、汽車和生物製藥等各產業發起一系列關稅威脅。

國營的韓國產業銀行（Korea Development Bank）的50兆韓元（343.7億美元，約新台幣1.23兆元）基金將在未來5年內，以低利率貸款和其他投資形式提供給涉足國家戰略產業的企業。去年針對半導體產業的財政支持計劃，預計也將納入這一基金。

為應對日益激烈的全球競爭和供應鏈分裂，南韓近年將12個產業訂為「國家戰略科技」，其中包括半導體、未來移動、充電電池、生物製藥、航太、人工智慧（AI）等產業，並提供有針對性的資金支持和保護。

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