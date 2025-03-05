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台積電變美積電？黃暐瀚列時間序：我不擔心

2025/03/05 13:44

針對部分人士質疑台積電恐變美積電，資深媒體人黃暐瀚為此列出時間序指出，表示「不擔心」。（資料照）針對部分人士質疑台積電恐變美積電，資深媒體人黃暐瀚為此列出時間序指出，表示「不擔心」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電昨宣布將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。針對部分人士質疑台積電恐變美積電，資深媒體人黃暐瀚為此列出時間序，指「2020年就計劃要蓋的3個廠，目前只有第1廠在去年底開始量產」、「1000億美金」計畫，何時能完成？時間肯定會在數年之後，因此對於擔心台積電變美積電的這類說法表示「不擔心」。

黃暐瀚在臉書發文指出，「台積電變美積電？先說結論，我不擔心」。他表示台積電投資美國不是昨天才發生的事，早在2020年5月早就宣布要去美國亞利桑那州蓋三個廠，「台積電」變「美積電」的質疑也不是昨天才開始有人說，針對台積電會不會被「掏空」？他認為得看「內容」還有「時間」。

黃暐瀚指出，在內容的部分。台積電原有美國三廠，分別是4奈米、2和3奈米以及2奈米或更先進（1.6），所以美國的晶圓廠是「先進製程」，加上這次的「3座晶圓廠」＋「2座封裝廠」＋「1個研發中心」。台積電的技術、生產、研發，確實正在全面移往美國。

其次是時間。黃暐瀚表示，2020年就計劃要蓋的3個廠，目前只有第1廠在去年底開始量產，第二廠要到2028，第3廠則更久。4年半前規劃的投資計畫，經過4年都還沒有全面量產，昨天宣布的「1000億美金」計畫，何時能完成？時間肯定會在數年之後。

黃暐瀚指出，如果有人擔心川普總統會將台積電狠狠掏空，讓台灣只剩「空殼」，他認為「真不覺得有這麼誇張」，並指就算要也得把川普總統的任期計算進來，但在2029年1月20日之後的總統，又會是什麼政策？對此他認為「之後的事，留待之後再說。所以我的結論很簡單，台積電變美積電？我不擔心」。

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