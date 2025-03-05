房價跌勢浮現 去年Q4六大都會區季跌幅2％以上

根據最新發布的去年第4季「政大永慶七都大樓房價指數」，相較前1季，僅台南市上漲0.5%，其它六都均呈現季跌。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房價跌勢浮現，根據房仲業者與政大合作的房價指數，去年第4季六都加新竹縣市，除台南市外，竟有六大都會區房價指數下跌，季跌幅均為2%以上，又以台北市、新竹縣市、台中市等三都的跌幅較明顯，季跌幅均超過3%。

根據最新發布的去年第4季「政大永慶七都大樓房價指數」，相較前1季，僅台南市上漲0.5%，其它六都均呈現季跌，其中以新竹縣市季跌幅最大、下跌約3.4%，再來則是台北市、季跌約3.1%，第3為台中市、季跌3%，第4至6名依序為高雄市季跌2.6%、桃園市季跌2.3%，以及新北市季跌2%。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，去年第4季，受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，房市買氣明顯降溫，且如此氛圍下，部分屋主擔心月晚出售，必須要有更大讓價幅度才能脫手，因此，更願意讓利成交，促使第四季房價指數幾乎全面反轉下跌。

新竹季跌幅3.4% 七都跌勢最大

尤其新竹縣市去年第4季跌幅最大，郭翰認為，剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的衝擊，當地房市熱度降溫，使近幾年來漲多的房價開始反轉。

再觀察去年第4季雙北市公寓房價指數變化，相較前季也是全面下跌，尤其雙北市公寓指數季跌幅均為4.4%，跌幅甚至高過大樓。最後，郭翰表示，儘管房貸排撥狀況已有些許改善，但房貸利率仍處相對高檔，仍影響購屋意願及買氣。

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