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台積電不用接手英特爾了？宣布投資美國3.28兆 外媒分析2公司現況

2025/03/05 10:59

先前傳出台積電（2330）被美國政府施壓，要接手英特爾（Intel）晶圓廠，或透過技術移轉幫助英特爾重返領先地位。（彭博，本報合成）先前傳出台積電（2330）被美國政府施壓，要接手英特爾（Intel）晶圓廠，或透過技術移轉幫助英特爾重返領先地位。（彭博，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前傳出台積電（2330）被美國政府施壓，要接手英特爾（Intel）晶圓廠，或透過技術移轉幫助英特爾重返領先地位，不過近日台積電宣布對美國晶片製造大幅增加1千億美元（約新台幣3.28兆元）的投資，此舉引發市場對台積電與英特爾的合作將產生何種影響的質疑。

綜合外媒指出，台積電投資美國此舉，被譽為可能改變美國科技產業的舉措，但外媒認為，不要指望台積電會將最好的晶片技術送到美國，因為台積電面臨著，將部分最先進的晶片技術保留在台灣的壓力。

台積電在全球晶片市場的主導地位，使其成為全球供應鏈中重要參與者。台積電的先進製程，尤其是2奈米和3奈米技術，在人工智慧（AI）、5G網路的各種應用領域中，都有很高的存在感。

然而，台積電決定在美國擴大產能，引發人們對台灣可能失去「矽盾」的擔憂，因多數人認為，台積電在全球晶片製造中的關鍵角色，將能防止中國的入侵，即使中國真的決定入侵，台積電的重要程度，能讓其他國家趕來支援。

多年來，美國政府一直邀請台積電至美國建廠，而近幾日台積電宣布，未來4年將在美國投資1000億美元，此舉被譽為美國政府推動國內晶片生產努力的重大勝利。

然而值得注意的是，台積電仍決定將其最先進的晶片技術留在台灣，而這也引發了人們對其與英特爾的合作與競爭影響擔憂。

英特爾曾是全球營收最高的晶片製造商，但近幾年來，該公司在製造技術方面遇到了困難，而近期更傳出，美國政府施壓台積電，接手英特爾晶圓廠，或透過技術移轉幫助英特爾重返領先地位。

但專家對此認為不可行，兩間公司文化的不同、英特爾內部阻力、潛在的技術外流，以及台積電決定將其最先進的晶片技術留在台灣等等，可能會限制英特爾獲得台積電晶圓製造流程。

後來又傳出，台積電重量級客戶輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、超微（AMD）傳將採用英特爾預計在下半年量產的最新18A製程，現已展開晶片生產測試，引爆英特爾與台積電高達數億美元的先進製程搶單大戰。

只不過業內傳出，目前英特爾18A製程的良率僅20至30％，相比去年的逾10％雖有改善，但想在2025年下半年量產仍存在難度。

隨著台積電加大美國產能，英特爾的困境、以及兩間公司合作的潛在可能，恐會影響全球半導體產業的競爭格局，同樣的，英特爾與台積電之間的半導體之爭仍正在升溫。

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