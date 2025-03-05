晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

被川普打關稅牌嚇壞！市場正「逆轉」買美債 原因揭曉

2025/03/05 11:50

隨著川普最新關稅生效，投資人正拋售股票並大舉買入債券。（彭博）隨著川普最新關稅生效，投資人正拋售股票並大舉買入債券。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普最新關稅措施在週二（4日）生效，投資人正拋售股票並大舉買入債券，外媒指出，此舉意味著他們更加關注關稅對經濟增長的影響，而非關稅可能引發的通膨升溫。

標普500指數週二下跌1.22%，收5778.15點，盤中低點來到5732.59點，跌幅達2%，完全抹去川普當選以來的漲勢；那斯達克 100 指數盤中低點來到20034.68點，跌幅1.9%，使該指數陷入回檔區間，終場下跌0.36%，收20352.53點；美國10年公債殖利率最多下跌5個基點，來到4.104%。

市場對債券的搶購與年初的預期完全相反。當時，川普逐步推動其關稅計劃，導致公債殖利率飆升，反映出市場擔憂關稅可能帶來通膨壓力，並預期利率將維持在較高水準更長時間。但近期經濟數據疲軟，使得投資人的觀點發生轉變。現在投資人越來越擔心美國經濟增長放緩，而關稅可能加劇這一趨勢。

經濟放緩的跡象已開始浮現，根據布魯金斯學會（Brookings）的預測，川普的初步關稅計劃可能使美國 GDP 增長減少約 0.25 個百分點；美國亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）最新的 GDPNow 預測顯示，本季 GDP 增長率可能下降2.8%。

與此同時，儘管美國2月製造業活動整體來說仍在擴張，但製造業新訂單指數卻暴跌，摔至50以下，呈現萎縮；消費者信心也正在走弱，美國2月消費者信心指數月減6.7%，出現近4年來最大單月跌幅，認為美國在未來1年內可能陷入衰退的消費者比例，上升至9個月來的最高水準。

Pepperstone 資深研究策略師布朗（Michael Brown）指出，疲軟的經濟數據讓 「看多債券」的論點持續站穩，這可能促使投資者降低投資組合的風險，再加上川普政府在經貿與地緣政治上變得更為強硬，而經濟數據又在轉弱，且市場無法指望聯準會推出救市政策，這對股市來說，是一個相當嚴峻的短期挑戰。

Convera 全球宏觀策略師科瓦切維奇（Boris Kovacevic） 也指出：「投資者通常不會和經濟數據逆勢而行。本週，有鑑於經濟數據令人失望，投資者持續從股票轉向債券。有跡象表明，美國經濟增長動能正在減弱。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財