被川普打關稅牌嚇壞！市場正「逆轉」買美債 原因揭曉

隨著川普最新關稅生效，投資人正拋售股票並大舉買入債券。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普最新關稅措施在週二（4日）生效，投資人正拋售股票並大舉買入債券，外媒指出，此舉意味著他們更加關注關稅對經濟增長的影響，而非關稅可能引發的通膨升溫。

標普500指數週二下跌1.22%，收5778.15點，盤中低點來到5732.59點，跌幅達2%，完全抹去川普當選以來的漲勢；那斯達克 100 指數盤中低點來到20034.68點，跌幅1.9%，使該指數陷入回檔區間，終場下跌0.36%，收20352.53點；美國10年公債殖利率最多下跌5個基點，來到4.104%。

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市場對債券的搶購與年初的預期完全相反。當時，川普逐步推動其關稅計劃，導致公債殖利率飆升，反映出市場擔憂關稅可能帶來通膨壓力，並預期利率將維持在較高水準更長時間。但近期經濟數據疲軟，使得投資人的觀點發生轉變。現在投資人越來越擔心美國經濟增長放緩，而關稅可能加劇這一趨勢。

經濟放緩的跡象已開始浮現，根據布魯金斯學會（Brookings）的預測，川普的初步關稅計劃可能使美國 GDP 增長減少約 0.25 個百分點；美國亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）最新的 GDPNow 預測顯示，本季 GDP 增長率可能下降2.8%。

與此同時，儘管美國2月製造業活動整體來說仍在擴張，但製造業新訂單指數卻暴跌，摔至50以下，呈現萎縮；消費者信心也正在走弱，美國2月消費者信心指數月減6.7%，出現近4年來最大單月跌幅，認為美國在未來1年內可能陷入衰退的消費者比例，上升至9個月來的最高水準。

Pepperstone 資深研究策略師布朗（Michael Brown）指出，疲軟的經濟數據讓 「看多債券」的論點持續站穩，這可能促使投資者降低投資組合的風險，再加上川普政府在經貿與地緣政治上變得更為強硬，而經濟數據又在轉弱，且市場無法指望聯準會推出救市政策，這對股市來說，是一個相當嚴峻的短期挑戰。

Convera 全球宏觀策略師科瓦切維奇（Boris Kovacevic） 也指出：「投資者通常不會和經濟數據逆勢而行。本週，有鑑於經濟數據令人失望，投資者持續從股票轉向債券。有跡象表明，美國經濟增長動能正在減弱。」

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