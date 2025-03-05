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Strategy執行長：比特幣市值將飆至6563兆元

2025/03/05 10:34

Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（彭博社）Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）預測，比特幣的市場價值將飆升至200兆美元（約新台幣6563兆元）。

綜合媒體報導，賽勒近日接受媒體訪問時，重申其對比特幣的看漲看法，並預測比特幣的市值將從目前約2兆美元（約新台幣65.63兆元）飆升至200兆美元（約新台幣6563兆元），並以每年20%的速度持續成長。賽勒將這種潛在增長歸因於全球資本投資的轉移，尤其來自中國、俄羅斯、歐洲、非洲和亞洲的資本。

對於川普日前提出的建立美國加密儲備的提議，賽勒表示，他並不感到驚訝，認為除了這對比特幣和整個美國加密貨幣行業有利之外，沒有其他解釋。

賽勒認為，建立戰略比特幣儲備可為美國帶來顯著的經濟優勢，包括減輕國家債務的潛力，並建議若美國能夠控制比特幣的10%到20%，將有助於大幅減少國家債務。

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