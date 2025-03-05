救經濟！中國官方預算升至30多年來最高水位

為了因應美國關稅上調的影響，北京擴大支出，中國預算赤字升至30多年以來最高水位。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據中國週三（5日）的年度報告顯示，為了因應美國關稅上調的影響，北京擴大支出，中國整體預算赤字升至30多年以來最高水位，今年財政赤字目標設定為5.66兆人民幣（約新台幣25.74兆元），約佔GDP的4％。

《彭博》報導，這是自1994年重大稅制改革和政府預算改革以來最高水位，基本符合經濟學家預測的4％。過去幾十年來，中國一直努力將官方赤字控制在GDP的3％以下，以反映財政紀律，跨越這條隱藏的紅線表明，由於美中貿易戰威脅到出口，中國國家主席習近平願意採取非常規措施來刺激國內需求。

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自美國總統川普上任以來，中共高層為保護中國經濟免受關稅和投資限制影響的擬定藍圖，這份工作報告則首度提供相關機會。幾小時前，北京方面繼續對美國自2月以來上調20％的全面關稅做出謹慎回應，採取針對性的關稅措施，避免相關行動對中國經濟造成反噬。

除此之外，繼去年發行1兆人民幣（約新台幣4.54兆元）的超長期特別主權債券後，中國將再發行規模1.3兆人民幣（約新台幣5.91兆元）的超長期特別主權債；另外也將出售5000億人民幣（約新台幣2.27兆元）的特別主權債，填補國有銀行的資本，使銀行能夠提供更多貸款，促進經濟活動。

中國各省也被允許再發行4.4兆人民幣（約新台幣20.01兆元）的特別地方債權，用於資助基礎設施投資、購買土地和未出售房屋以及償還拖欠企業的債。這一規模高於2024年的3.9兆人民幣（約新台幣17.73兆元）。

整體來看，中國政府將債券總額設定在11.86兆人民幣（約新台幣53.93兆元），較去年同期增2.9兆人民幣（約新台幣13.18兆元）。報告稱，財政支出力道將「大幅擴大」。特別債券並沒有涵蓋在官方赤字當中，但做為廣義預算赤字的一部份，受到投資人的密切關注，以衡量整體財政刺激力道。

由於地方政府債務風險不斷上升，近年來，中國不斷將新的貸款轉移到中央層級，儘管未償還的主權債券佔該國GDP不到30％，但一些經濟學家預估，地方債務卻高達經濟規模的100％。

中國財政部長藍佛安和其他官員表示，中央政府有「很大的空間」來增加貸款，並擴大官方赤字。部份專家則擔心債務負擔和通膨風險，並警告，財政赤字不應該長期持續累積。

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