晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美政府持續大裁員 國稅局9萬員工擬砍一半

2025/03/05 10:35

知情人士透露，美國國稅局擬將旗下員工總數裁減一半。（路透資料照）知情人士透露，美國國稅局擬將旗下員工總數裁減一半。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據2名知情人士週二（4日）透露，美國國稅局（IRS）正在擬定計劃，透過裁員、自然減員等方式，將旗下員工總數裁減一半。

《美聯社》報導，這次的裁員是川普政府縮減聯邦政府工作人員規模行動的一部份，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）正在關閉政府機關，解僱幾乎所有還未獲得公務員保障的試用期員工，並透過延期辭職計劃（deferred resignation program）買斷職位，迅速減少政府員工數量。

美國國稅局前局長庫什基寧（John Koskinen）表示，裁減上萬名員工將導致國稅局「功能失常」。庫什基寧和其他6名國稅局前局長本（3）月稍早投書《紐約時報》警告大幅削減國稅局資源，只會讓美國政府在徵稅時變得效率低下。

美國稅局最新數據顯示，聯邦稅務機構在全美各地僱用約9萬名員工，其中有色人種佔國稅局勞動力的56％、女性佔65％。今年2月，已有約7000名服務年資約1年或更短的試用期員工被解僱。

除了計劃中的裁員之外，川普政府也打算將國稅局工作人員調往國土安全部，協助針對移民的執法任務。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在2月發出的一封信中，請求財政部長貝森特（Scott Bessent）調用國稅局人員，以協助正在進行的移民打擊工作。

根據白宮2月底發給聯邦機構的備忘錄，各機構必須在3月13日以前制定一份關於裁員計劃的報告，目前仍不清楚白宮是否會批准國稅局的重組計劃，以及這項計劃會在多長的時間內實施。

針對報導，美國白宮、財政部和國稅局的代表沒有回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財