美政府持續大裁員 國稅局9萬員工擬砍一半

知情人士透露，美國國稅局擬將旗下員工總數裁減一半。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據2名知情人士週二（4日）透露，美國國稅局（IRS）正在擬定計劃，透過裁員、自然減員等方式，將旗下員工總數裁減一半。

《美聯社》報導，這次的裁員是川普政府縮減聯邦政府工作人員規模行動的一部份，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）正在關閉政府機關，解僱幾乎所有還未獲得公務員保障的試用期員工，並透過延期辭職計劃（deferred resignation program）買斷職位，迅速減少政府員工數量。

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美國國稅局前局長庫什基寧（John Koskinen）表示，裁減上萬名員工將導致國稅局「功能失常」。庫什基寧和其他6名國稅局前局長本（3）月稍早投書《紐約時報》警告大幅削減國稅局資源，只會讓美國政府在徵稅時變得效率低下。

美國稅局最新數據顯示，聯邦稅務機構在全美各地僱用約9萬名員工，其中有色人種佔國稅局勞動力的56％、女性佔65％。今年2月，已有約7000名服務年資約1年或更短的試用期員工被解僱。

除了計劃中的裁員之外，川普政府也打算將國稅局工作人員調往國土安全部，協助針對移民的執法任務。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在2月發出的一封信中，請求財政部長貝森特（Scott Bessent）調用國稅局人員，以協助正在進行的移民打擊工作。

根據白宮2月底發給聯邦機構的備忘錄，各機構必須在3月13日以前制定一份關於裁員計劃的報告，目前仍不清楚白宮是否會批准國稅局的重組計劃，以及這項計劃會在多長的時間內實施。

針對報導，美國白宮、財政部和國稅局的代表沒有回應。

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