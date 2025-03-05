高股息ETF又縮水！00915配息減少超過3成剩0.5元 原因揭曉

凱基台灣優選高股息30（00915）週二（4）日公告配息，每受益權單位配0.5元，較前次減少0.25元、縮水逾3成。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年最夯的高股息ETF，因配息率下滑而逐漸降溫，如今又有1檔高股息ETF配息縮水！凱基台灣優選高股息30（00915）週二（4）日公告配息，每受益權單位配0.5元，較前次減少0.25元、縮水逾3成，除息交易日則是3月19日，預計4月15日配發。凱基台灣優選高股息30的ETF研究團隊解釋，本季配息根據股利收入及資本利得調降配息，以確保穩健透明，保障投資人的長期利益。

此次為00915掛牌上市以來的第9次配息，本次配發0.5元，較前次0.75元減少0.25元，但這並不是00915首次配息縮水，回顧過去配息金額，2023年9月配出0.7元，同年12月縮水至0.45元。不過之後又回升。

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2024年全年配息金額達3.01元，依序配出0.72元、0.72元、0.82元以及0.75元。

00915自2022年8月9日掛牌上市以來，已累積配發4.7元，若加計本次預計配發的0.5元，則上市以來總計配發5.2元。

凱基優選高股息 30 的ETF 研究團隊表示，台股因去年股價上漲，整體平均股利率降到約 3%，因此高股息ETF的股利收入也隨市場變動下降。故本季配息根據股利收入及資本利得調降配息，以確保穩健透明，保障投資人的長期利益。

根據集保中心統計，截至2月27日，00915受益人數為19萬98人。

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