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美元正向投資人發出令人震驚的信號！德銀揭不安後果

2025/03/05 10:02

德銀警告，美元可能會失去避險地位。（路透）德銀警告，美元可能會失去避險地位。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普總統最新一批關稅生效，全球股市週二陷入困境，但更令人不安的是美元的反應，關稅應該會推高美元，但相反，美元正在走軟，德銀表示，美元走弱反應了幾個原因，但最讓他感到不安的是「美元可能會失去避險地位」。

外媒報導，過去，當美國對貿易夥伴徵收關稅時，美元通常會走強，川普提名的總統經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席米蘭（Stephen Miran）表示，川普在第1個任期內對中國徵收的關稅有助於削弱人民幣，從而抵消了新關稅對消費者價格的影響。

2024年大選後，美元飆升，部分原因是對川普關稅計劃的預期，儘管許多華爾街人士警告說，當談到川普的關稅威脅時，投資者應該“認真但不是字面意思”地對待他。

隨著川普最新關稅生效，美元走軟在受關稅影響的主要競爭對手中，只有墨西哥比索兌美元週二走軟，跌0.98%。

美元本週迄今的疲軟可能令人擔憂，德銀外匯研究全球主管薩拉維洛斯（George Saravelos）表示，美元的反應可能有幾個原因，但有一個問題讓他特別感到不安：美元可能會失去避險地位。

美元走弱其他可能的解釋，例如，美國股市流出以支持歐洲和中國股票，這可能削弱了外國投資者對美元的需求。

此外，根據最新的政府數據，去年年底美國經常專案赤字超過國內生產總值的 4%。薩拉維洛斯說，過去，像這樣的極端讀數與美元高估的峰值相吻合。

儘管如此，薩拉維洛斯還是列出了幾個美元走弱的理由，表示，美元與美股等風險資產之間的長期相關性已經瓦解，因為兩者同時跌跌撞撞。此外，美元兌高貝塔貨幣和低貝塔貨幣同時走弱，這是另一個令人沮喪的跡象。

另1個推動美元疲軟的因素是歐元，薩拉維洛斯指出，對國防開支增加的預期似乎提振了國防類股，這也幫助支撐了歐洲債券殖利率，而歐洲債券殖利率是貨幣走勢的關鍵驅動力。

薩拉維洛斯表示，美元近期疲軟的1個潛在後果是，它可能會誇大川普關稅對通膨的影響。

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