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電話個資洩漏高達98％ 亞洲「這國」榜首 ! 台、日緊接其後

2025/03/05 14:28

馬來西亞的電話個人資料外洩率高居亞洲第一。（路透）馬來西亞的電話個人資料外洩率高居亞洲第一。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新的《2024年Whoscall年度報告》，2024年馬來西亞的電話個人資料外洩率高居亞洲第一。據報導，去年馬來西亞的詐騙電話激增82.81%，有高達72.5%的用戶發現個人資訊遭到洩露，這一數字在亞洲主要8個國家中最為驚人。

研究結果顯示，2024年，在亞洲涵蓋了馬來西亞、台灣、泰國、巴西、日本、韓國、香港和菲律賓等8個國家，馬來西亞的個人電話號碼外洩率最高、達98%，姓名外洩的比例也高達89%，其次是地址和電子郵件。

由於個人資訊高度洩露，使得詐騙分子能夠更輕易地冒充馬來西亞銀行或政府機構，進行針對性的欺詐。去年馬來西亞共接到298萬通詐騙電話，比上一年的163萬通暴增82.81%，短信詐騙也大幅上升、達到529萬條，較上一年441萬條成長19.97%。

外媒指出，馬來西亞因詐騙所造成的經濟損失，從2023年約12.2億令吉（約新台幣1.65億元），上升至2024年的15.7億令吉（約新台幣2.13億元）。

台灣則位居第二、電話個人資料外洩率達62.4%，其次是日本、為56.7%。

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