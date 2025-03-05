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杜魯道嗆美關稅「非常愚蠢」 指責川普想毀掉加拿大經濟

2025/03/05 09:41

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（法新社）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕即將在本週末卸任的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週二（4日）告訴美國總統川普（Donald Trump）華府對加拿大進口商品徵收關稅是「非常愚蠢的做法」，渥太華將立即對最親密的盟友進行反擊，同時也指責川普想「毀掉加拿大經濟」。

《路透》報導，在川普對加拿大、墨西哥發動貿易戰數小時後，杜魯道發表演說，宣佈立即對價值300億加幣（約新台幣6861億元）的美國進口商品徵25％的關稅，並補充，如果有必要的話，將在21天內再針對另外價值1250億加幣（約新台幣2.85兆元）的商品。

杜魯道向記者表示，徵收這些關稅沒有任何道理，也沒有必要，另外，加拿大將在世界貿易組織（WTO）以及已經在實施的美墨加貿易協定中對美方的行動提出挑戰。

川普回應稱，加拿大的報復性關稅將立即面臨同等規模的對等關稅。川普控訴加拿大未能採取足夠的措施，阻止吩坦尼藥物流入美國，杜魯道則稱這一說法「完全是假的、完全沒有道理、完全錯誤」。

杜魯道與川普的關係一直不太融洽，近幾個月蘭，川普多次提到將加拿大納為美國第51州，並嘲諷的稱杜魯道為「州長」而非總理，這也導致雙方關係進一步惡化。

川普表示，對於自己第一任期內簽署的美墨加三邊貿易協定感到不滿。杜魯道則淡化於表定的2026年審查之前啟動談判的想法。杜魯道表示，基於川普選擇破壞加拿大經濟，考慮到現在正處於這種「不守信用」的局面，自己不知道是否應該要提前談判，並警告加拿大人，艱難的時期即將到來。

經濟學家指出，由於加拿大高達75％的出口流入美國，如果不迅速取消關稅，加拿大很快將陷入經濟衰退。杜魯道提到《華爾街日報》在1月刊登的一篇社論，基於兩國的經濟密切聯繫，如果川普堅持繼續徵收關稅，他將發動「史上最愚蠢的貿易戰」。

加拿大政府預計將透過擴大就業保險福利，以及向企業提供直接支持來提供幫助。杜魯道表示，如果有必要，加拿大也將考慮採取非關稅措施，現在的重點是必須盡快取消這些關稅。

加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）表示，如果美國關稅持續下去，該省也將對出口到紐約、密西根州和明尼蘇達州的電力徵收25％的附加費，加拿大需要確保美國感受到痛苦。

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