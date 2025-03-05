美股挑戰來了！小摩喊空曝「此經濟數據」恐跌至谷底

美股挑戰來了！小摩喊空，並指數GDP恐跌至谷底（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股挑戰來了！摩根大通對美股發出警訊，指出，川朗普總統的新關稅，將不僅將讓加拿大與墨西哥經濟陷入衰退，也將導致美國GDP下降，在不確定性增加和貿易戰升級，美股獲利將大幅下調，迎來拋售挑戰。

CNBC報導，川普簽署的關稅，包括對所有加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，以及對中國商品額外徵收10%的關稅，受關稅衝擊，3月的前2個交易日股市出現廣泛的避險走勢，道瓊下跌了3.01%、S&P 500跌2.96%、週二下跌1.22%，道瓊下跌1.55%，以科技股為主的納斯達克指數跌2.98%，費半則大跌3.4%。

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隨著美國3大貿易夥伴的報復措施導致貿易戰升級，摩根大通交易員正在進入看跌陣營，小摩指出，鑒於這種升級，我們進入了另一個不確定的時期，因為似乎沒有基於川普的評論進行談判的途徑，隨著這種升級沒有可能結束，預計這些規模的關稅將使加拿大和墨西哥陷入衰退，而美國GDP增長預期也將下降，美股的盈利修正將大幅下調，迫使人們重新考慮年底預測。

摩根大通強調，美國經濟衰退雖不是其看跌的基本情景，然而，不確定性的增加和貿易戰的加速可能意味著股票在未來“將受到挑戰”。

雖然本週將公佈的關鍵經濟數據，將讓市場更瞭解經濟狀況，如週三的2月採購經理人指數和週五的2月就業報告，但小摩認為，這些最終可能被證明並不重要，因為它們是領先指標。

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