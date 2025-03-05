晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股挑戰來了！小摩喊空曝「此經濟數據」恐跌至谷底

2025/03/05 11:49

美股挑戰來了！小摩喊空，並指數GDP恐跌至谷底（法新社）美股挑戰來了！小摩喊空，並指數GDP恐跌至谷底（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股挑戰來了！摩根大通對美股發出警訊，指出，川朗普總統的新關稅，將不僅將讓加拿大與墨西哥經濟陷入衰退，也將導致美國GDP下降，在不確定性增加和貿易戰升級，美股獲利將大幅下調，迎來拋售挑戰。

CNBC報導，川普簽署的關稅，包括對所有加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，以及對中國商品額外徵收10%的關稅，受關稅衝擊，3月的前2個交易日股市出現廣泛的避險走勢，道瓊下跌了3.01%、S&P 500跌2.96%、週二下跌1.22%，道瓊下跌1.55%，以科技股為主的納斯達克指數跌2.98%，費半則大跌3.4%。

隨著美國3大貿易夥伴的報復措施導致貿易戰升級，摩根大通交易員正在進入看跌陣營，小摩指出，鑒於這種升級，我們進入了另一個不確定的時期，因為似乎沒有基於川普的評論進行談判的途徑，隨著這種升級沒有可能結束，預計這些規模的關稅將使加拿大和墨西哥陷入衰退，而美國GDP增長預期也將下降，美股的盈利修正將大幅下調，迫使人們重新考慮年底預測。

摩根大通強調，美國經濟衰退雖不是其看跌的基本情景，然而，不確定性的增加和貿易戰的加速可能意味著股票在未來“將受到挑戰”。

雖然本週將公佈的關鍵經濟數據，將讓市場更瞭解經濟狀況，如週三的2月採購經理人指數和週五的2月就業報告，但小摩認為，這些最終可能被證明並不重要，因為它們是領先指標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財