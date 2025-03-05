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黃金今年狂漲近11％！「幾因素」帶動金價上漲

2025/03/05 08:27

週二（4日）黃金價格上漲。（路透資料照）週二（4日）黃金價格上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（4日）黃金價格上漲，係因美國川普總統加徵新關稅後，貿易衝突不斷升級，美元走弱，避險需求增強。

現貨黃金上漲0.6%，至每盎司2911.88美元，今年迄今，黃金已漲近11%，且在2月24日創下2956.15美元的歷史新高；4月交割的黃金期貨價格上漲0.7%，至每盎司2920.60美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「關稅的實施給市場帶來了高度不確定性，黃金和白銀等避險產品繼續表現良好。」他補充，美元走疲也給黃金提供了支撐力。

美國對墨西哥和加拿大進口產品徵收的25%新關稅已經生效，川普也對中國進口商品的關稅提高1倍至20%。中國立即反擊，自3月10日起對部分美國進口產品加徵10%至15%關稅，並對指定的美國實體實施一系列新的出口限制。

同樣作為報復，加拿大週二立即對價值300億加元（約新台幣6831億元）的美國進口產品徵收25%的關稅，即日起生效。

投資者的注意力轉向週三公佈的ADP就業報告（小非農報告）和週五公佈的美國非農業就業報告，以尋找聯準會利率走勢的線索。

梅格認為，考慮到潛在的經濟不穩定和就業市場疲軟，聯準會可能提前降息。

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