路透：台積電震驚全球的投資！兆元豪賭恐讓台灣「面臨1事」

台積電（2330）宣布在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.28兆元）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）宣布在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.28兆元），引發全球關注。對此《路透》以「台積電千億美元豪賭危及『台灣優先』為題撰文，分析對台灣產生的影響。

文章指出，目前台積電對美國投資達1650億美元（約新台幣5.4兆元），似乎是為了保護其最重要市場所付出的代價，因先前川普威脅對半導體進口課徵25%或更高的關稅，並指控台灣偷走美國晶片生意。

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分析認為，台積電擴張美國事業版圖具有一定的意義。由於用於人工智慧（AI）模型的晶片需求持續強勁，在全球最大的經濟體增加產能，可能有財務上的考量。

此外，台積電對新投資並未提出時間表，華爾街投行伯恩斯坦（Bernstein ）分析師表示，這意味著台積電有彈性調整支出進度、提高價格或在其他地方削減成本。

但越來越明顯的問題是，在美國製造高階晶片可能讓台積電「台灣優先」的承諾蒙上陰影，因台積電董事長魏哲家，曾希望台積電「根留台灣」，且將最先進的技術保留在國內。

但《路透》指出，台積電在海外設立研發中心，可能會引發台灣官員的擔憂。多年來，面對中國持續擴張的軍事壓力，以及軍事衝突可能對全球半導體供應鏈造成威脅，台灣的防禦核心一直仰賴台積電。

如今，台積電在海外複製業務的次數越多，這種保護便會越趨薄弱。

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