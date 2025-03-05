7巨頭只蘋果上榜！大空頭伊曼紐爾欽點貿易戰最值得擁有的6檔股票

華爾街大佬伊曼紐爾表示，蘋果與艾伯維（AbbVie）等6檔低波動性，將成為貿易戰期間最值股擁有的股票。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川朗普總統對主要貿易夥伴加拿大和墨西哥的關稅於週二生效，數週醞釀的貿易緊張局勢已爆發為一場全球貿易戰，導致報復措施和對經濟停滯的擔憂，華爾街大佬伊曼紐爾表示，蘋果與艾伯維（AbbVie）等6檔低波動性，將成為貿易戰期間最值股擁有的股票。

CNBC報導，受關稅衝擊，美股3月的前2個交易日股市出現廣泛的避險走勢，道瓊下跌了3.01%、S&P 500跌2.96%、週二下跌1.22%，道瓊下跌1.55%，以科技股為主的納斯達克指數跌2.98%，費半則大跌3.4%。

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Evercore發現，隨著貿易戰跡象的出現和不確定性給市場帶來壓力，低波動性股票在2月份的表現優於大盤，這些股票在2018年川普的第1個總統任期內的類似貿易緊張局勢和關稅不確定性期間也表現出色。

Evercore ISI高級董事總經理伊曼紐爾（Julian Emanuel）在給客戶的報告中指出，防守仍然是最好的進攻，隨著貿易戰2.0進入下一幕，更多關稅計劃從3月4日開始生效，Evercore策略認為這場戰鬥已經加入，低波動性將在未來幾週和幾個月內引領防禦性因素的表現。

他並列出，貿易戰期間最值得擁有的股票，這些股票是羅素3000指數的股票，並從低波動性和回購方面挑出前5名，分別是AbbVie、Centene、Humana、DaVita和UnitedHealth Group在內的一系列醫療保健巨頭可能會在這場貿易戰中表現良好。

他表示，醫療保健股通常被認為是投資組合中的防禦性對沖工具，因為在經濟放緩期間，它們往往比更注重增長的行業表現得更好。

Evercore提到的這些股票在2025年的表現各不相同，但年初至今，醫療保健行業上漲了8%，使其成為S&P 500在此期間表現最佳的類股。

根據FactSet的數據，艾伯維（AbbVie）今年來漲了17%，該公司在1月下旬公佈的第4季度業績超過了華爾街的預期，最近還進入了肥胖領域。

而DaVita今年來股價下跌了近4%，但這家腎臟健康公司可能已準備好突破，最近的圖表分析表明，與標準普爾500指數相比，DaVita可能會看到強勁的長期表現。

除了醫療保健股，今年股價跌4.7%的Apple也將是這波貿易戰的贏家，Melius Research技術研究主管Ben Reitzes表示，自DeepSeek出現以來，蘋果已成為「7巨頭」的避風港，因為人工智慧的更多使用可能會導致iPhone進入新的升級週期。

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