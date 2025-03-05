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都怪馬斯克？特斯拉2月中國銷量暴跌5成 比亞迪遙遙領先

2025/03/05 08:36

美國電動車大廠特斯拉2月在中國再度遭遇銷量大幅下降。（彭博資料照）美國電動車大廠特斯拉2月在中國再度遭遇銷量大幅下降。（彭博資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上月在中國再度遭遇銷量大幅下降；中國汽車龍頭比亞迪則進一步擴大領先優勢。

據《彭博》報導，中國「乘用車市場信息聯席會」（乘聯會）4日發布數據顯示，特斯拉2月在中國的銷售量較1月大跌49%，僅3萬688輛。

該數據也遠低於特斯拉1月從上海工廠交付的6萬3238輛，且1月表現已受農曆新年影響而放緩。

特斯拉在中國銷售疲軟，與比亞迪形成鮮明對比。比亞迪2月電動車銷量超過31.8萬輛，較1月增長161%。

報導稱，特斯拉去年在中國經歷了艱難的一年，全年交付量在上海工廠2020年開始量產以來出現首次下滑，凸顯中國本土車企激烈競爭、全球需求不振等問題。

擴大至全球範圍，特斯拉去年電動車銷量達179萬輛左右，略低於2023年，未達多數分析師預期；比亞迪則賣出了176萬輛電動汽車，且若加入混合動力汽車，比亞迪的乘用車銷量達到425萬輛。

特斯拉創辦人馬斯克今年加入了美國總統川普的新政府，負責領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE），而川普還沒上任就喊話挑起美中關稅、貿易戰火，外界認為這恐怕也影響了特斯拉在中國的形象。

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