新一輪關稅戰引爆！道瓊又暴跌670點 台積電ADR強彈逾4％

關稅戰引爆，週二道瓊工業指數再度重挫，暴跌670點。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國總統川普的關稅措施，令投資者擔心對經濟造成衝擊，週二道瓊工業指數再度重挫，暴跌670點、1.55%，標普500下跌1.22%，那斯達克指數下跌0.35%，費城半導體指數逆勢上漲0.64%，台積電ADR反彈4.06%，收在180美元。

綜合外媒報導，川普對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，並對中國商品加徵10%的關稅。中國採取報復措施，對部分美國產品加徵高達15%的關稅，而墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，將採取關稅和其他措施予以回應，並將於週末宣布。加拿大總杜魯道（Justin Trudeau）表示也將對美國商品徵收25%的關稅，川普則回應將對加拿大徵收更高的關稅。

請繼續往下閱讀...

週二道瓊指數一度下跌超過840點，標普500和那斯達克指數最低時跌逾2%，並一度接近回檔區域（指數從近期高點下跌10%）。標普500成分股中，超過5分之4的股票收盤下跌。

此外，最近發布的疲軟經濟數據及關稅戰，讓投資者更擔心美國經濟狀況。由於投資人擔心徵稅可能再次打擊經濟成長，銀行和零售類股週二領跌。

標普500指數已低於去年11月川普贏得第二任期選舉日的價位，投資人將密切關注川普週二晚間向國會發表的講話，了解其有關關稅的聲明。

道瓊工業指數下跌670.25點或1.55%，收42520.99點。

那斯達克指數下跌65.03點或0.35%，收18285.16點。

S&P 500指數下跌71.57點或1.22%，收5778.15點。

費城半導體指數上漲29.13點或0.64%，收4604.51點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法