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迴避美加關稅夾擊 瑞士蓮巧克力採取妙招

2025/03/04 21:51

瑞士巧克力製造商瑞士蓮（Lindt & Spruengli）將直接向加拿大供應歐洲生產的巧克力，雖然運輸成長較高，但也比關稅的負擔來得輕。（路透）瑞士巧克力製造商瑞士蓮（Lindt & Spruengli）將直接向加拿大供應歐洲生產的巧克力，雖然運輸成長較高，但也比關稅的負擔來得輕。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與加拿大的關稅戰爭，改變了瑞士巧克力製造大廠的供應策略，為了避免加拿大應對美國總統川普加徵關稅，巧克力製造商瑞士蓮（Lindt & Spruengli）將直接向加拿大供應歐洲生產的巧克力，雖然運輸成長較高，但也比關稅的負擔來得輕。

川普宣布對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%的新關稅將於週二（4日）生效，加拿大總理杜魯多表示，渥太華將立即徵收25%的關稅反制。

由於Lindt在美國的五家工廠生產在美國銷售的95%的巧克力，這些工廠也向加拿大供應巧克力，因此可能會受到美國關稅的影響。

Lindt執行長阿達爾伯特·萊希納 （Adalbert Lechner） 表示，Lindt採取行動是為防止其在加拿大（其十大市場之一）的業務陷入貿易衝突的夾擊。

在Lindt公佈其全年業績後，萊希納表示：我們目前為加拿大採購的巧克力數量可以全部轉移至歐洲。目前，該公司在加拿大銷售的巧克力50%來自美國，其餘來自歐洲。萊希納對路透表示：我們能夠100%從歐洲採購。

財務長馬丁哈格 （Martin Hug） 表示，從歐洲運輸巧克力到加拿大的成本會稍微高一些，但比徵收關稅要低。

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