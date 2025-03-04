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中國銷美商品平均關稅升至33％ 北京無力反擊

2025/03/04 21:28

川普3日簽署行政命令，將原本中國銷美商品加徵10%關稅提高至20%。（法新社）川普3日簽署行政命令，將原本中國銷美商品加徵10%關稅提高至20%。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普3日簽署行政命令，將原本中國銷美商品加徵10%關稅提高至20%，4日起生效。野村證券分析，加上這波關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至33%。不少中國企業已感受到關稅之痛，儘管北京當局隨即祭出反制措施，卻顯得虛弱無力，對美國的影響不大。

白宮表示，川普簽署將中國銷美商品加徵關稅提高至20%的命令，主要因為北京當局未能解決毒品芬太尼非法貿易問題。

野村證券分析師陸挺表示，川普政府這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至33%；川普1月20日上任前，中國銷美商品的平均關稅稅率為13%。

川普是在2月1日宣布，對中國銷美商品加徵10%關稅，但在1個月內，就將加徵的關稅稅率提高至20%。《華爾街日報》報導，許多中國製造商表示，他們能夠承受住川普2月1日加徵10%關稅的影響，但最新提出的再加徵10%關稅，意味了他們的痛苦將加倍，並預告了未來還會有更多痛苦。

川普的關稅計畫讓中國大型製造商加速將生產轉移到海外，尤其是東南亞。但在廣東佛山的製造業從事顧問工作的Huo Ken表示，資源有限的中國小型製造商目前陷入了困境，這些企業沒有能力轉往東南亞進行大規模投資，美國發布最新關稅後，他的微信上充斥著當地企業主表達困惑和恐慌的訊息。

儘管北京當局已對美國的新關稅措施採取反制行動，包括對美國十幾項農產品加徵關稅，將15家美企列入出口管制清單，將10家美企列入不可靠實體清單，以及向世貿組織（WTO）投訴。

但檢視遭中國列入不可靠實體清單的10家美企名單，竟有8家與去年9月宣布的制裁名單重複，分別是特科姆公司、搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司，顯示北京當局已很難找到可制裁的美企。

此外，北京將對美國銷往中國的農產品加徵關稅，但中國自美國進口的農產品從2018二年以來就呈現下滑，過去2年更分別年減14%和20%，此舉對美國農出口商和農民的影響降低。

而中國企業想繞到墨西哥避開美國關稅的路也被封住。美國財長班特森2月28日說，墨西哥將提出，向中國銷墨產品徵收20%關稅，這是回應美國向中國徵收20%關稅。為繞過美國關稅，中國公司在墨國設廠，然後將產品輸入美國，若墨西哥也向中國徵收關稅，中國企業將失去避稅的方法。貝特森呼籲，加拿大應仿照墨西哥，也向中國產品徵收20%關稅。

而隨著越來越多中國企業將生產遷移至東南亞，未來川普政府也有可能對東南亞銷美商品徵收關稅，或要求東南亞國家對中國商品徵收關稅。

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