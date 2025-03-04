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台灣館赴MWC世界通訊展 秀5G與AI創新科技

2025/03/04 21:19

經濟部產業發展署今年帶領12家台灣通訊業者赴「世界行動通訊大會」（MWC）打造台灣館。（經濟部提供）經濟部產業發展署今年帶領12家台灣通訊業者赴「世界行動通訊大會」（MWC）打造台灣館。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助台廠爭取國際商機，經濟部產業發展署今年帶領12家台灣通訊業者赴全球通訊盛事「世界行動通訊大會」（MWC）打造台灣館，展出開放式網路創新技術，並融合AI技術元素，實現基站網路運作流程自動化的創新解方，向國際展示台灣5G邁向6G演進的實力。

產發署說明，台灣館本次匯聚12家優秀的資通訊業者，其中，優達科技、鈺登科技研發首個支援算力中心大型AI、機器學習（ML）無阻塞傳輸的800Gbps AI交換器。

倚強科技研發臺灣技術領先的超寬頻（800MHz）、超低功耗（32W） 5G毫米波陣列天線模組（Antenna-in-Module）。

現觀科技展出支援電信網路，可每秒預測達10億支手機用戶地理軌跡巨量資訊，精準定位基地台布建軟體。

耀登科技開發我國首款以20W單功率放大晶片（PA IC）實現支援400MHz寬頻的射頻設備（RU）。

工研院展出我國第一套搭載電信基站等級的5G開放網路32T32R主動式多天線設備結構參數，透過AI人工智慧進行5G專網3D建模排佈設計平台。

另有新漢、台林電通、永擎電子、廣積科技、耀睿科技、中華電信研究院等廠商參與MWC，共同展現台灣ICT產業實力。

為進一步深化台灣與國際市場的合作，產發署攜手我國電信龍頭中華電信共同主辦「國際策略夥伴交流會」，邀請美國DISH、德國電信Deutsche Telekom、西班牙電信Telefónica、日本最大電信商NTT DOCOMO及KDDI等國際電信巨頭，以及日本樂天Rakuten Symphony等系統整合商、軟體商等重量級嘉賓，為臺灣企業拓展海外市場實際部署與落地機會。

今年MWC期間，產發署與美國ORPC開放網路政策聯盟（Open RAN Policy Coalition，ORPC）以及美國第一大電信商AT&T等合作舉辦交流活動，協助台廠深入了解美國政策動向與市場需求，並爭取美國創新基金補助商機。

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