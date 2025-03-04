中國再反擊川普關稅戰 暫停美國原木與3家美企大豆進口

美國3月4日起再對中國執行新一階段加徵10%關稅，中國祭出反制措施。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後簽署命令，進一步提高對中國進口商品的關稅，3月4日起再對中國執行新一階段加徵10%關稅，今年以來，美國對中國額外增加的關稅已經達到20%。中國官方在4日祭出反制措施，將暫停美國原木進口，並暫停3家美國企業將大豆出口到中國的資格。

中國海關總署4日發布兩則公告。2025年第29號公告表示，中國海關近期在進口的美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲。為防止有害生物傳入，保護中國農林業生產和生態安全，根據相關規定，決定即日起暫停美國原木進口。

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此外，另一則公告又指，近期中國海關在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆。為保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法》等規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定暫停CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC以及EGT，LLC3家涉事企業大豆輸華資格。

事實上，早前，中國也於今（4日）宣佈對部分美國進口商品加徵10%至15%的反制關稅，已將15家美國實體列入出口管制名單，並實施不可靠實體清單管理。

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