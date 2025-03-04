巧新去年每股賺3.3元 將配發現金股利2.2元

全球汽車輪圈廠巧新董事會後通過去年第4季合併營收19.28億元，年減12.6％，稅後淨利1.53億元，每股盈餘0.62元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球汽車輪圈廠巧新（1563）董事會後通過去年第4季合併營收19.28億元，年減12.6％，稅後淨利1.53億元，每股盈餘0.62元。

累計2024年合併營收為74.74億元，年減3.9%；稅後淨利7.55億元，年增24.2%，每股盈餘3.3元。

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巧新董事會也通過2024年度盈餘分配案，擬自可分配盈餘中配發每股2.2元現金股利，配發率達66.67％，以今天收盤價66.7元計算，現金殖利率約3.3%。

巧新表示，雖然汽車產業於2024年下半年進行拉貨力道的調整，使得部分新車款的客製化輪圈訂單有遞延出貨的情形，然在接單方面，公司仍積極擴大接單的市場範疇，同時也加大再生鋁的接單動能與市場應用範圍。

展望2025年，隨著歐日系品牌休旅車與商務車型市場需求提升，再生鋁及非乘用車鋁圈的滲透率擴大，公司預期營收年成長率重回雙位數，營業利潤率朝15％至20％的長期目標穩步邁進。

面對市場變化，巧新並積極拓展非輪圈業務，除了已進入市場發酵階段的半導體設備耗材外，公司亦計畫將鍛造技術延伸至重電設備零件與航太等高潛力產業，期望在3年內將非乘用車鋁圈的營收貢獻從15％提升至40％以上，優化營收結構。

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