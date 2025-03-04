12條Costco員工不會透露的祕密 潛規則一次看

Costco會員經常在社交媒體上分享購物祕訣和體驗。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco會員經常在社交媒體上分享購物祕訣和體驗，但Costco有不少鮮為人知的祕密和潛規則，只有員工才知道內情。《讀者文摘》整理12條Costco員工不會透露的祕密。

1. 幾乎所有東西都會打折

想知道是該出手了，還是再等等嗎？Costco店內的大多數商品最終都會打折，只要有耐心，值得等待。

請繼續往下閱讀...

2. 可以直接去找Costco員工

想詢問有關商品的問題，只要找到熟食部門的員工，Costco的員工會很樂意回答任何問題。

3. 無需擔心錯過促銷

雖然Costco不會與其它零售商進行價格搭配，但它會讓會員有機會獲得錯過的促銷。如果你在costco.com上購買商品，在購買後30天內這款商品降價，你可以在線提交申請以退還差價。

4. 烤雞和期望的一樣划算

Costco一直保持著其著名的4.99美元烤雞的低價，不會縮小烤雞的大小，也不會添加奇怪的填充物。招牌烤雞可能是競爭對手的兩倍重。

5. 訂披薩要儘早下單

在繁忙的星期五，顧客可能需要等待20到25分鐘才能吃到新鮮披薩。因此，在你進入Costco門店開始購物之前，請先下訂單，這樣可以省下時間。

6. 支付的費用不會比供應商價格高太多

為賺取利潤，商店會在支付給供應商的價格基礎上加價出售。例如，大多數雜貨店會將肉類價格提高至少30%。但在Costco，會員支付的費用不會比商店支付給供應商的價格高出15%以上，Costco商品價格平均只加價10.6%。

7. 可以使用任何信用卡支付嗎？

一個常見的對Costco的批評是，該公司僅接受少數幾種付款方式。很多人不知道的是，在Costco.com購物時可以使用任何信用卡。當然，並非所有商品都可以線上購買，而且，有時親自去門店購物更實惠。

8. 商品在門店中所擺放的位置都有用意

了解在Costco門店中的位置，是讓消費者的錢花得物超所值的關鍵。最好的優惠都藏在Costco門店的深處。特別是要找到門店布局的核心區域，Costco員工經常將其稱為「中心庭院」（center court）。要從這個中心開始，往後面走，去那兒買東西。只有在你真的需要或想買某樣東西時，才從門店的前部購買，因為那裡的商品往往加價最高。

9. 別買蘇打水

Costco的蘇打水價格不太便宜，當地超市或折扣店的蘇打水促銷時可能更划算。

10. 按照「chub」購買牛肉

一個有趣的小提示是，你可以去Costco的櫃檯要求購買一「chub」牛肉。「chub」是一管用塑料密封的碎牛肉，看起來有點像一條超大號的熱狗香腸，裡面同樣裝的是碎牛肉，而包裝成本比傳統的泡沫盒加透明塑料蓋要便宜。

11. 獲取Costco內幕訊息的地方

Costco擁有許多忠誠的員工，他們在一個地方工作多年。因此，一些前員工和內部人士都願意分享他們的知識。Reddit和CostcoInsider等網站收集Costco員工分享的購物技巧和竅門，可以充分了解如何充分利用Costco福利政策。

12. 各品牌的輪胎會輪流促銷

大多數會員不知道的是，Costco的輪胎促銷有一個輪換期，每個月都會有不同的品牌在促銷。因此，如果你能等上一兩個月，就能以大折扣買到自己喜歡品牌的輪胎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法