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台股今跌逾百點 金管會信心喊話：基本面穩定

2025/03/04 20:00

金管會表示，台股本益比、現金殖利率、上市櫃公司營收等基本面穩定，會密切關注國際金融市場變化。（資料照）金管會表示，台股本益比、現金殖利率、上市櫃公司營收等基本面穩定，會密切關注國際金融市場變化。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股今一度大跌近400點，終場以2萬2596.88點作收，下跌159.37點，跌幅0.70%，成交量4002.07億元，外資賣超478.元。金管會表示，台股本益比、現金殖利率、上市櫃公司營收等基本面穩定，會密切關注國際金融市場變化。

金管會表示，美國3月4日起對加拿大與墨西哥開徵25%關稅、對中國開徵20%的關稅，受此影響，美股3月3日主要4大指數跌幅介於1.48%至4.01%。

今天其他主要亞股表現，上海漲0.03%，韓國跌0.17%，香港跌0.33%，新加坡跌0.34%，日本跌1.63%。

金管會指出，今年截至3月3日，台股下跌1.21%。觀察全球其他主要股市表現：香港漲幅14.69%、韓國漲幅5.55%、新加坡漲幅3.20%、深圳漲幅2.26%、上海跌幅1.04%、日本跌幅5.29%、美國道瓊漲幅1.52%。台股集中市場日均成交量約3780.49億元，相較去年同期增加12.14%。

台股今年截至1月底本益比約21.75倍，現金殖利率達 2.30%，國內上市櫃公司今年截至1月底累計營收約3.65兆元，較去年同期增加7.23%，為歷年同期最高。截至3月3日，信用交易的整戶擔保維持率為166.28%。

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