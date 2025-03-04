台積電可能改變美國產業 外媒指出4個挑戰

台積電對美國晶片製造大幅增加1千億美元的投資，此舉被譽為可能改變美國科技產業的舉措。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體巨頭台積電對美國晶片製造大幅增加1千億美元的投資，此舉被譽為可能改變美國科技產業的舉措。外媒分析為什麼這對美國晶片製造如此重要？以及台積電未來面對的4大挑戰。

美國總統川普強調，台積電的1千億美元投資標誌著關鍵技術在岸生產，和解決長期存在的全球供應鏈脆弱性問題的努力正大大加快。隨著最新公告的發布，台積電對美國晶片製造的總投資現已達到約1650億美元。

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這筆資本的湧入對美國來說是一個巨大的勝利，可望增強對國家安全和經濟競爭力至關重要的領域的國內實力。

為什麼美國晶片製造如此重要？多年來，美國對其對海外半導體生產的依賴，尤其是台積電的主導地位，日益感到不安。這就是為什麼將更多的美國晶片製造轉移到國內是一項戰略要務，包括4大要點。

首先是供應鏈安全：地緣政治緊張局勢，尤其是台灣問題，凸顯嚴重依賴外國供應重要晶片​​的風險。美國國內生產減輕這些風險。

第二，經濟成長：推動美國晶片製造業的發展可以創造高薪就業機會、刺激當地經濟並促進國內創新。

第三，人工智慧和技術領導：先進的晶片是人工智慧的支柱。確保國內生產對於在快速發展的人工智慧領域保持美國領先地位至關重要。

第四，國家安全：半導體為從智慧型手機到軍事系統的一切提供動力。國內生產確保了獲得尖端技術，從而加強了國家安全。

雖然台積電在半導體領域的大規模投資無疑是正面的，但4個挑戰和問題仍然存在。

第一，人才招募：建造和運作這些先進的設施需要熟練的勞動力。對STEM（科學、技術、工程和數學）教育和勞動力發展進行大量投資至關重要。

第二，基礎設施和物流：建立強大的國內晶片製造生態系統需要的不僅僅是工廠。可靠的基礎設施、供應鏈和後勤支援至關重要。

第三，長期永續性：確保美國晶片製造業的長期可行性需要政府的持續支持、私營部門的創新和競爭性的商業環境。

第四，平衡全球相互依存：雖然在岸生產很重要，但維持一定程度的全球合作、避免完全孤立對於創新和成長也至關重要。

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