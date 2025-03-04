睽違23年終發股利 大同去年擬配息2.95元

大同睽違超過20年終發股利。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕在芙蓉大樓等資產活化案推進下，老牌家電廠大同（2371）終於彌平特別盈餘公積虧損，今日公告去（2024）年稅後淨利144.77億元，每股稅後盈餘（EPS）6.46元，並擬配現金股利每股2.95元，配息率45.7%，以今日收盤價41.9元計算，殖利率約7%。是大同睽違23年終於發股利給股東。

大同去年營收474.8億元、年減5.7%，毛利率15.4%、年減0.6個百分點，稅後淨利144.77億元、年增達451％，每股稅後盈餘（EPS）6.46元，為歷年新高。不過大同去年下半年認列芙蓉大樓處分收益、彌平特別盈餘公積虧損，台北市大安復興南路不動產處分利益也年底前入賬，讓大同能發股利。

請繼續往下閱讀...

大同表示，未來將朝每半年配發股利的目標前進。展望營運，儘管電子代工事業營運仍不振，不過電力事業中，馬達與節能空調營收持續上揚，電纜、重電營收也雙位數成長，看好各國補強電網、AI帶動電力需求，未來可期。

此外，大同也說，將整合不動產開發帶來的電力設備及家電需求，並持續拓展電力與新能源事業群在海外的業務，包含日本、東南亞、美國及中東市場，強化本業，並期望每半年能回饋股東。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法