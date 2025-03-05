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最後一天！9-10月千萬發票仍有5張未領 消費地點一次看

2025/03/05 07:30

去年9-10月統一發票兌獎期限到3月5日。（資料照）去年9-10月統一發票兌獎期限到3月5日。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！去年9-10月期統一發票，領獎期限只到3月5日，今天是最後一天，但本期統一發票千萬大獎仍有5張未領，包括新北市鶯歌區鶯桃路172號美廉社花54元買飲料等。財政部提醒，趕快確認發票是否都對完了？中獎發票領了沒？千萬不要跟財神爺擦身而過。

根據財政部統計，去年9-10月統一發票，1000萬元特別獎開出21張，目前還有5張未領，包括：台北市萬華區梧州街29號萊爾富買食品等100元、新北市板橋區雙十路3段54號全家便利商店買飲料等173元、新北市鶯歌區鶯桃路172號美廉社買飲料54元、高雄市鳳山區文龍東路700號（大大大）師傅買食品等105元、花蓮縣花蓮市和平路581號遠東百貨愛買消費479元。

財政部表示，去年9-10月統一發票領獎期限至3月5日止，請中獎人盡速出面領獎，逾期將無法兌領。財政部指出，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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