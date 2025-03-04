魏哲家是南投囝仔！出身鹿谷小半天 每年贊助社區關懷據點經費

台積電董事長魏哲家出生於南投鹿谷小半天，許多宗親目前仍住在竹林村。（資料照）

〔記者張協昇／南投報導〕 台積電董事長魏哲家與美國總統川普，3日在白宮共同宣布台積電加碼投資至少1000億美元，川普還稱讚魏哲家是個傳奇，讓大家對魏哲家的出身背景感到好奇。魏哲家南投囝仔，出身鹿谷小半天，地方人士說，魏哲家的許多宗親仍住在小半天，他每年都會贊助地方社區關懷據點經費，回饋鄉里。

鹿谷小半天社區由竹林村、和雅村、竹豐村組成，以往以種植竹子與茶葉為主要產業，近幾年來積極發展休閒農業，社區知名景點包括石馬公園、孟宗竹林古戰場等，魏哲家出生於竹林村。

請繼續往下閱讀...

地方人士指出，魏哲家從小就與父母搬到台中唸小學，但魏家仍有三合院祖祠在小半天，許多宗親目前仍住在竹林村，當地魏氏宗親會每年過年辦活動時，魏哲家也會回老家，他也贊助當地竹林社區關懷據點經費，若地方有貧困或急難民眾須救助，魏氏宗親會也會慷慨解囊。

台積電董事長魏哲家出生於南投鹿谷小半天竹林村，圖為竹林村街景。（民眾提供）

台積電董事長魏哲家出生地是南投鹿谷小半天，社區內有著名的石馬公園，種植許多河津櫻。（南投縣政府提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法