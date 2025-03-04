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1~2月全台機車掛牌量10萬2691輛 年增11％

2025/03/04 19:34

根據監理站統計資料，2月全台機車掛牌量達5萬9258輛，累計1~2月掛牌量達10萬2691輛，較去年同期成長11.3%。（gogoro提供）根據監理站統計資料，2月全台機車掛牌量達5萬9258輛，累計1~2月掛牌量達10萬2691輛，較去年同期成長11.3%。（gogoro提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕根據監理站統計資料，2月全台機車掛牌量達5萬9258 輛，較元月成長 36.43%，較去年同期增加28.98%，消除今年和去年農曆春節在不同月份的因素，累計1~2月掛牌量達10萬2691輛，較去年同期成長11.3%。

2月三陽SYM機車掛牌量達2萬6,640輛，市佔率達 45% ；光陽KYMCO機車掛牌量達1萬5977輛，市佔率27%；山葉YAMAHA 機車掛牌量達1萬0095輛，市佔率17% 。

累計1~2月三陽SYM機車掛牌量達4萬7006輛，年增14.88%，市佔率45.8%；光陽KYMCO機車掛牌量達2萬6,862輛，年增24%， 市佔率26.2%；山葉YAMAHA 機車掛牌量達1萬7663輛，年增6.3%，市佔率17.2%。

電動機車市場2月整體銷量為2576輛，其中Gogoro掛牌量達1987輛，市占率3.35%，累計1~2月掛牌量達2766輛，年減34%，市佔率2.7%，Gogoro表示，雖然掛牌量仍較去年同期減少，但年後各縣市補助陸續到位，逐漸帶動買氣回溫。

機車業者表示，今年是機車汰舊換新最後1年，保守預估今年機車全年掛牌量將達80~90萬輛，但還是要看整體經濟環境如何。

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