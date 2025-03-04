美學者何瑞恩：川普的美國「工業復興」目標 沒有台灣就無法達成

川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將在美投資1千億美元興建晶圓廠。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近期調停烏俄衝突的做法，以及與烏克蘭總統澤倫斯基的口角，引起台灣警惕。對此，美國學者何瑞恩（Ryan Hass）指出，台灣擁有半導體製造技術，這對川普實現美國「工業復興」的目標不可或缺，且美國科技公司和台灣晶片代工廠之間存在著不可取代的互補分工關係。

何瑞恩曾在美國前總統歐巴馬任內擔任白宮國家安全會議中國事務主任，目前是美國「布魯金斯研究所」資深研究員。

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他2日在社群平台Ｘ發文指出，台灣的朋友對於川普和澤倫斯基之間的爭吵感到不安，是可以理解的。此事凸顯川普對捍衛民主、反擊侵略者的漠不關心。儘管如此，台灣仍不要一味地認定這將是自己的宿命。

川普正面臨結束烏俄衝突的壓力，因此他試圖改變敘事，淡化俄國總統普廷是侵略者，並形容烏克蘭是建立新的大國聯盟來管理國際體系的障礙。這種改寫歷史的行為令人不安，也讓人質疑，如果川普選擇不為台灣說話，美國國會領袖是否仍會為台灣發聲。

即便如此，台灣並不是烏克蘭。要對台灣進行軍事入侵，障礙比烏克蘭高很多，畢竟100英里寬的水域（指台灣海峽）與陸地邊界有很大的不同。況且，川普一心一意想提振美國國內製造業，如果沒有台灣，川普的美國「再次工業化」目標就無法實現，「台灣對於川普實現美國工業復興不可或缺」。

何瑞恩強調，台灣的確需要美國，但美國也需要台灣，川普清楚這個事實。美國科技公司和台灣晶片代工廠之間存在著不可取代的互補分工關係。

毫無疑問，世界已經不同，台灣必須增強防禦能力和韌性，因為台灣必須被視為一個穩定且可靠的「現狀」守護者。此外，台灣也必須了解自身的影響力和不可或缺性，進而建立沉穩的信心。

美國政府出資的《自由歐洲電台／自由電台》（Radio Free Europe/Radio Liberty）另補充道，川普要求台積電將部分半導體製造產能移往美國的做法，引起台灣方面焦慮，但「任何類型的移轉都是一個成本高昂且緩慢的過程」。

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