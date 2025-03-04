晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2025年經濟自由度 台灣連第3年全球排名第4名

2025/03/04 19:12

美國智庫傳統基金會在今年3月3日發布《2025經濟自由度指數》報告，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名。（圖由國發會提供）美國智庫傳統基金會在今年3月3日發布《2025經濟自由度指數》報告，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今表示，美國智庫傳統基金會在今年3月3日發布《2025經濟自由度指數》報告，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名。

排名前10名國家依序為新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、盧森堡、澳洲、丹麥、愛沙尼亞、挪威、荷蘭；美國排名第26名、日本第28名、中國第151名。

這項報告中指出，受疫情期間不明智的經濟政策選擇、通膨上升、俄羅斯持續入侵烏克蘭、中東地區更廣泛的衝突，以及其他經濟和地緣政治緊張局勢影響，不僅危及經濟復甦，各國在透明度、效率、開放性及政府效能等政策領域，也面臨許多長期結構性挑戰。

台灣今年平均總分79.7分，雖較去年80分略減0.3分，但已連續3年維持全球第4名。國發會分析，今年台灣12項評比指標中，有5項指標列為最高分的「自由」等級，分別為司法效能、健全財政、政府支出、貿易自由及財產權。

其中，司法效能從2020年的70.1分持續推進至2025年94.4分，進步逾24分，為台灣近5年來得分表現最佳的指標；而健全財政、貿易自由及財產權等3項指標得分也較去年進步。

國發會指出，我國政府2023至2024年推動多項法制改革，例如：修正電子簽章法，增進電子簽章的普及運用與法律效益；修正商標法，引進商標註冊加速審查機制及建立商標代理人管理制度；建置法規命令草案年度立法計畫專區，落實法規命令訂定過程透明化；發布金融業運用人工智慧指引，鼓勵金融業在風險可控下，導入、使用及管理AI；修正金融消費者保護法，完備金融服務業法制規範及強化資訊揭露等。

國發會表示，隨著全球通膨逐步緩解，有助於提振全球經濟活力；但在多變時局下，台灣企業正經歷前所未有的挑戰，不僅是技術升級，更需結合數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標。

國發會也提到，政府將本於經濟自由化理念，協助企業因應商業模式創新，驅動企業重新整合發展方向，以在當前複雜的變革中，應對潛在風險及把握成長契機，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財