2025年經濟自由度 台灣連第3年全球排名第4名

美國智庫傳統基金會在今年3月3日發布《2025經濟自由度指數》報告，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今表示，美國智庫傳統基金會在今年3月3日發布《2025經濟自由度指數》報告，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名。

排名前10名國家依序為新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、盧森堡、澳洲、丹麥、愛沙尼亞、挪威、荷蘭；美國排名第26名、日本第28名、中國第151名。

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這項報告中指出，受疫情期間不明智的經濟政策選擇、通膨上升、俄羅斯持續入侵烏克蘭、中東地區更廣泛的衝突，以及其他經濟和地緣政治緊張局勢影響，不僅危及經濟復甦，各國在透明度、效率、開放性及政府效能等政策領域，也面臨許多長期結構性挑戰。

台灣今年平均總分79.7分，雖較去年80分略減0.3分，但已連續3年維持全球第4名。國發會分析，今年台灣12項評比指標中，有5項指標列為最高分的「自由」等級，分別為司法效能、健全財政、政府支出、貿易自由及財產權。

其中，司法效能從2020年的70.1分持續推進至2025年94.4分，進步逾24分，為台灣近5年來得分表現最佳的指標；而健全財政、貿易自由及財產權等3項指標得分也較去年進步。

國發會指出，我國政府2023至2024年推動多項法制改革，例如：修正電子簽章法，增進電子簽章的普及運用與法律效益；修正商標法，引進商標註冊加速審查機制及建立商標代理人管理制度；建置法規命令草案年度立法計畫專區，落實法規命令訂定過程透明化；發布金融業運用人工智慧指引，鼓勵金融業在風險可控下，導入、使用及管理AI；修正金融消費者保護法，完備金融服務業法制規範及強化資訊揭露等。

國發會表示，隨著全球通膨逐步緩解，有助於提振全球經濟活力；但在多變時局下，台灣企業正經歷前所未有的挑戰，不僅是技術升級，更需結合數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標。

國發會也提到，政府將本於經濟自由化理念，協助企業因應商業模式創新，驅動企業重新整合發展方向，以在當前複雜的變革中，應對潛在風險及把握成長契機，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭力。

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