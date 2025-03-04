台積電加碼投資美國千億美元 學者：免於救援英特爾難題

台積電將對美國再投資至少1000億美元。學者認為，台積電擴大在美投資能夠壓制競爭對手，並免於救援英特爾的難題。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。學者認為，台積電擴大在美投資能夠壓制競爭對手，並免於救援英特爾的難題，甚至還能降低美國對台課徵對等關稅的風險，但生產成本增加將會是未來挑戰。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，此次台積電在美的投資規模和內容都比市場預期來得更大，未來台積電將擔任美國製造再次偉大的重責大任，川普可能會停止對台課徵晶片關稅。台積電將在美國當地擁有先進製程、先進封裝的一條龍生產，可以降低美國對地緣政治風險的疑慮，但需要觀察的是，台積電在美國量產的生產成本，將轉嫁給美國客戶，因此美系業者勢必將承擔晶片漲價。

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談到此次台積電赴美大規模投資的利弊，劉佩真指出，利多是台積電無需落入救援英特爾的難題，獨資加碼美國市場，能確保技術不外流、獨立性經營以及和客戶維持合作關係。此外，透過擴大在美投資，台積電也能壓制競爭對手，包含英特爾和三星，並槓桿美國的水、電、土地等資源。

然而她也坦言，此舉將分散台灣本土的先進製程產能，過去先進製程高度集中台灣，未來隨著台積電美國6座廠量產，台灣本土生產的比重就會下滑，可能在幾年內下滑至75至80%，儘管台灣還會是台積電先進製程和先進封裝的生產重鎮，但部分研發資源和人才必須到美國支援，台積電的成本調控、與美國文化磨合、美國是否有足夠人才等都會是未來挑戰。

但劉佩真強調，相信台積電還是會以台灣作為根基，畢竟台灣在半導體的群聚效應、工程師24小時待命、供應鏈完整性等，相較美國還是無可取代，隨著美國廠的量產，台灣也必須提供更具性價比的晶片生產，才能平衡在美生產成本過高的疑慮，因此未來台積電在台灣還是有望加速投資，但在海外廠部分，可預期會以美國為重，而德國、日本則僅會維持先前的承諾。

中經院助研究員馬毓駿也認為，台積電在這時主動優先表態，宣告未來會走自己的路，避免置身在英特爾重整的風暴內，甚至也可能幫台灣擋掉對等關稅的風險，美國日前宣布要課徵對等關稅，台積電此舉等同表明支持美國優先的政策，有可能台灣在關稅的優先順序會被排在後面，或甚至變成免除名單，讓我國傳產、農產品免於衝擊。

而關於台積電技術外流的疑慮，馬毓駿直言，「競爭力下降有限，但生產成本增加」，台灣目前管制重要產業對外投資的原則，都是秉持在國內必須有對等的投資，才能進行對外投資，若台積電到美投資，代表它在台灣已經有相同或大於在美國投資的產能，因此台積電被美國整碗端去的情況不至於發生。

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