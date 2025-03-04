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南港輪胎去年每股賺3.53元 宣佈現金減資10億元

2025/03/04 18:16

南港輪胎（2101）今天舉行重大訊息說明會，宣佈將辦理現金減資10億元並退還股東股款。（記者楊雅民攝）南港輪胎（2101）今天舉行重大訊息說明會，宣佈將辦理現金減資10億元並退還股東股款。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南港（2101）輪胎今天董事會通過去年營收152.24達億元，年增93.88％；營業毛利48.89億元，年增214.67％；本業營業利益35.13億元，年增694.84％；稅後淨利29.48億元，年增2099.73％，每股盈餘3.53元。

南港輪胎受惠於指標性開發案「世界明珠」開始入帳，為提升股東權益，朝低資本額、高獲利公司轉型，今天也舉行重大訊息說明會，宣佈將辦理現金減資10億元並退還股東股款。

將消除股數1億股，減少資本比例約11.99％，減資後實收資本額為73.39億元，依減資換股基準日計，每股東持有股份每千股換發新股880.086564股，即每千股減少119.913436股。

減資基準日待股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂定減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜，今年股東會將於5月22日召開。

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