晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鼎攜手日商 得標中油LNG儲槽興建統包工程

2025/03/04 17:58

中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC，得標中油LNG儲槽興建統包工程。圖為中鼎大樓（中鼎提供）中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC，得標中油LNG儲槽興建統包工程。圖為中鼎大樓（中鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）集團，繼成功承攬中油公司多座冷凍儲槽工程後，今日再宣布得標「洲際接收站LNG（液化天然氣）儲槽興建統包工程」。此案為台灣第七座液化天然氣接收站，由中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC（IHI Plant Services Corporation）共同承攬，總合約金額換算新台幣約266億元，將興建4座18萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，預計2030年下半年完工。

中鼎表示，此案為中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」的重要項目之一。在政府推動能源多元化政策及淨零目標下，2030年低碳燃氣發電占比預計達50%；此外，隨著工業鍋爐燃氣轉供需求增加，國內天然氣消耗量將快速增長。此案完成後，不僅可協助中油公司提升整體LNG儲存能力，確保南部的供氣穩定，更可透過完善的海陸輸氣管網強化台灣北、中、南各接收站相互備援調度，增強全台能源供應的整合與優化，保障電廠、工業及民生用戶的穩定氣源。

中鼎積極因應全球能源轉型，是全台唯一具備燃氣電廠及LNG接收站統包工程能力的承攬商，在太陽光電、離岸風電等再生能源領域，也有豐富業績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財