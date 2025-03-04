中鼎攜手日商 得標中油LNG儲槽興建統包工程

中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC，得標中油LNG儲槽興建統包工程。圖為中鼎大樓（中鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）集團，繼成功承攬中油公司多座冷凍儲槽工程後，今日再宣布得標「洲際接收站LNG（液化天然氣）儲槽興建統包工程」。此案為台灣第七座液化天然氣接收站，由中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC（IHI Plant Services Corporation）共同承攬，總合約金額換算新台幣約266億元，將興建4座18萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，預計2030年下半年完工。

中鼎表示，此案為中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」的重要項目之一。在政府推動能源多元化政策及淨零目標下，2030年低碳燃氣發電占比預計達50%；此外，隨著工業鍋爐燃氣轉供需求增加，國內天然氣消耗量將快速增長。此案完成後，不僅可協助中油公司提升整體LNG儲存能力，確保南部的供氣穩定，更可透過完善的海陸輸氣管網強化台灣北、中、南各接收站相互備援調度，增強全台能源供應的整合與優化，保障電廠、工業及民生用戶的穩定氣源。

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中鼎積極因應全球能源轉型，是全台唯一具備燃氣電廠及LNG接收站統包工程能力的承攬商，在太陽光電、離岸風電等再生能源領域，也有豐富業績。

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