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每月多賺逾6萬！「這13個副業」收入豐厚卻很冷門

2025/03/04 17:47

《Ai4Beginners》網站整理了13個收入豐厚卻很冷門副業。（示意圖，法新社）《Ai4Beginners》網站整理了13個收入豐厚卻很冷門副業。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著遠距工作和零工經濟的興起，各種副業的機會也隨之而來。然而，有些副業更受歡迎，使得在這些領域變得競爭，賺錢變得更加困難。《Ai4Beginners》網站以「13個你從未聽過的副業，月賺2000美元」為題，整理了相對不流行，但是薪資不錯的副業，能月賺約新台幣6.5萬。

1.數據標記（Data Labeling）。越來越多公司需要大量數據來訓練AI，這是一個靈活的方式來貢獻你的力量。你的工作任務包括辨識圖像中的物體、翻譯文字片段或分類數據點。像是Amazon Mechanical Turk或Labelbox這樣的網站提供這類工作。雖然每個任務的工資可能較低，但當你有空閒時間時，可以集中工作幾個小時。

2.線上課程配音員（Online Course Narrator）。如果你擁有吸引人的嗓音，並且能夠表達情感，可以考慮為有聲書或線上課程配音。許多平台，如ACX或Upwork，允許您試鏡專案。這可以遠端完成，並且允許你根據自己的工作時間隨時進行錄製。

3.在地企業的社群媒體行銷（Social Media Marketing for Local Businesses）。許多小型企業竭盡全力維持活躍的社群媒體形象，對於有遠距工作經驗的人來說，這是一個很好的機會。您可以利用你的遠距工作經驗來管理社群媒體帳號、創建內容日曆、安排貼文並與觀眾互動。據協議，這可以在您的遠端工作時間或晚上完成，您可以在社群媒體上尋找本地商家或透過社區論壇尋找潛在客戶。

4.專業線上烹飪課程（Specialized Online Cooking Classes）。如果您熱愛烹飪，可以考慮提供滿足特定飲食需求或興趣的線上課程。這可以是素食烘焙工作坊、國際美食教學，甚至是「低預算健康餐點準備」課程。平台如Zoom或Google Meet都可以直播互動課程，你也可以提供預先錄製的內容讓學員自學。

5.學術論文編輯（Editing for Academic Papers）。大學和研究機構通常會在學術論文提交前，需要大量的校對和編輯工作。如果您掌握很強的語法、擁有豐富的研究經驗並且細心，可以考慮進行學術論文編輯。您可以直接在自由職業市場上的貼文，尋找這方面的副業機會。

6.自由撰寫撥款提案（Freelance Grant Writing）。非營利機構和學校經常需要協助來獲取撥款資金。如果您擅長研究和寫作，可以提供撰寫撥款申請書的服務。這份工作可以遠端完成，並讓您在參與有影響力的項目中，同時積累寶貴的客戶群。

7.音頻描述寫作（Audio Description Writing）。視障者經常依賴音頻描述來了解內容，包括電影、紀錄片和其他視覺媒體。如果您擁有講故事的天賦並且有敏銳的觀察力，可以勝任這份工作。這是個專業領域，需求不斷增長，並且可以靈活安排工作時間。

8.線上語言導師（Online Language Tutor）。如果您精通自己的母語或其他語言，可以考慮提供線上語言課程。許多平台將語言學習者與線上課程的導師聯繫起來，進行線上課程。這讓您可以設定自己的工作時間並遠端工作，非常彈性。

9.Podcast編輯與製作（Podcast Editing & Production）。Podcast領域正在蓬勃發展，許多主持人需要編輯、音效設計，甚至預訂嘉賓方面的協助。如果您擅長音頻編輯並且喜歡Podcast的世界，這可能是一個有趣且彈性的副業選擇。

10.數據視覺化專家（Data Visualization Specialist）。清晰且具有視覺吸引力地呈現複雜的數據是一項有價值的技能。如果您擅長使用數據分析工具並具有創意天賦，可以考慮提供數據視覺化服務。

11.社群媒體神秘顧客（Social Media Mystery Shopper）。企業越來越多地使用社群媒體來與顧客互動。品牌使用神秘顧客來評估回應時間、專業性和整體顧客服務。像Lionbridge等公司提供這類工作，通常工作時間靈活，可以根據你的工作日程進行調整。

12.電商經銷商（E-commerce Reseller）。如果您擅長發掘優惠和趨勢，可以選擇以折扣價格購買並在網上轉售以獲取利潤。在二手商店、網路市場或清倉銷售中尋找低價商品。像 是Poshmark或eBay這樣的平台允許你設立自己的線上商店。與其他經銷商建立聯繫並隨時了解市場趨勢，可以幫助您在電商領域保持競爭力。

13.網路社群經理（Online Community Manager）。如果您對某個特定領域充滿熱情，可以透過成為線上社群經理來將這份熱情變成副業。這可能包括管理論壇、創建有趣的內容，或是組織線上活動。例如，如果您對視訊遊戲有興趣，可以管理一個專門的論壇，針對特定遊戲或遊戲平台的社群。像是Discord或Reddit這樣的平台，提供了管理線上社群的工具，而社群媒體平台如Meta或X（前Twitter）也可以用來與志同道合的人建立聯繫。

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