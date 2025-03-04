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振曜科技EPS 7.33元 股利7元

2025/03/04 17:42

振曜董事長宗緒福。（資料照）振曜董事長宗緒福。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕振曜科技（6143）2024合併營收達74億元，創歷史新高，稅後淨利6.3億元，年增70%，每股盈餘7.33元。振曜今日董事會同時通過，每股配發7元股利，配息率達95%，以今日收盤價138.5元計算，殖利率高達5%。

振曜1月營收4.7億元，年減11.32％，法人指出，主要是受春節假期及傳統淡季因素影響，而就全年表現，可望延續去年的出貨暢旺力道，第一季出貨將可望較去年同期成長，呈現淡季不淡，第二季起營運亦將逐季走高，加上下半年彩色電子紙廣告看板之專案順利導入，全年營收可望持續挑戰雙位數成長。

振曜表示，2024年受惠於新產品彩色電子書閱讀器領先市場推出，全年電子書閱讀器出貨超過160萬台，較前一年度大增接近60%，其中彩色版本佔比超過60%。電子紙消費性應用產品在彩色化之後市場反應熱絡，品牌客戶的彩色電子書閱讀器及電子紙筆記本新產品陸續推出，帶動電子書閱讀器市場之換機潮，振曜結合重要客戶與供應鏈夥伴，運用元太科技Kaleido 3之最新技術，問市之7吋/ 6吋時尚彩機一推出即受到市場高度矚目與好評，新產品去年5月後開始大量出貨，帶動全年營收大幅成長。

振曜說，低碳智慧轉型趨勢，加速業者採用電子紙看板的驅動力，彩色電子紙是必然發展趨勢，振曜推出具低功耗、節電及環保的電子紙相關產品，採用彩色超低耗電的全新電子紙顯示器方案，使客戶在呈現即時動態訊息同時，亦可實現ESG永續經營發展目標。

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