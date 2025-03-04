京城銀打消呆帳逾9億元 2月稅前虧損2.28億元

京城銀2月打消呆帳逾9億元，導致2月稅前虧損2.28億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀（2809） 今（4）日公告2025年2月自結獲利，因單月打消逾9億元的呆帳，導致2月稅前虧損達2.28億元，累計前２月稅後盈餘2.49億元、EPS0.22元。至2月底每股淨值49.76元。

京城銀去年底董事會決議，以換股加現金的方式，併入永豐金成為子公司，京城銀今日公告2月獲利，1月稅後獲利雖衰退，仍有4.08億元，但2月稅前卻大虧2.28億元，稅後虧損1.59億元、EPS-0.14元。累計前2月稅後獲利2.49億元、年減82.2%，EPS0.22元。

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京城銀表示，２月份之所以出現虧損，是因2月打消9億餘元呆帳，屬於傳產放款，該放款均有土地等抵押品擔保，待擔保品處分後將可回沖，不影響全年獲利，也與合併案無關。

京城銀表示，國內景氣穩健成長，但全球貿易的局勢與政經變化對台灣經濟及產業發展的影響仍需持續觀察。資產品質方面，截至2025年2月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為5,852.43%，全體放款覆蓋率為1.28%，維持一貫的穩健水準。

京城銀昨日甫與永豐金（2890）同步召開股東臨時會，分別通過合併案，後續在獲主管機關同意後，雙方將訂定股份轉換基準日，京城銀將於基準日終止上市，期望在2026年第4季前完成整併。

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