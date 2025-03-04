賴總統：台美溝通合作緊密 持續深化AI、半導體合作

總統賴清德今天表示，台灣與美國一直有緊密的溝通管道和合作關係，未來將持續深化與美國的貿易與產業合作，特別是AI、先進半導體等技術開發。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普上任後提出多項貿易新政，總統賴清德今天表示，台灣與美國一直有緊密的溝通管道和合作關係，未來將持續深化與美國的貿易與產業合作，特別是AI、先進半導體等技術開發，也將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，同時與友盟國家加深經貿合作，合力打造全球民主供應鏈，讓台灣產業能夠布局全球，持續壯大。

賴總統今接見第18屆「國家卓越成就獎」、第3屆「國家非營利組織總經理獎」、2024「國家傑出總經理獎」暨第42屆「國家傑出經理獎」得獎人時表示，政府的責任就是做百工百業的後盾，讓企業放心經營、民眾安心就業、經濟持續發展，期盼大家共同打拚，讓台灣實力更強大、社會更團結，一起擦亮台灣這塊世界品牌。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，台灣去年的經濟成長率達到4.3%，創下近3年新高，新的一年，全球經濟風險仍然存在，但台灣在供應鏈上具有關鍵位置，在AI等新興科技應用的加速擴展下，出口及投資動能勢必獲益良多。總統認為，有風險、有挑戰，就會帶來機會，在發展高科技產業的同時，也要持續支持中小微企業和傳統產，也希望政府做為加薪引擎，帶動民間企業為員工加薪，推動薪資結構透明化，為台灣營造更優質的投資及就業環境。

面對近期美國新政府的政策調整，總統強調，台灣與美國一直有緊密的溝通管道和合作關係。未來，我們會持續深化與美國的貿易與產業合作，特別是在AI、先進半導體等技術開發；也將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，並強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵。同時會和友盟國家加深經貿合作，合力打造全球民主供應鏈，讓台灣產業能夠布局全球，持續壯大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法