美媒：川普挾關稅逼台積電投資 1大難題在後頭

美媒指出，川普不喜歡依賴向企業提供承諾性補助，而是更喜歡透過徵收經濟關稅來推動企業投資美國。台積電今宣布增加投資美國千億美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今（4日）天宣布，計劃將在美國先進半導體製造領域的投資額外增加1000億美元，而川普也已下令大幅縮減晶片法案辦公室2成的員工。綜合美媒指出，川普不喜歡依賴向企業提供承諾性補助，而是更喜歡透過徵收經濟關稅來推動企業投資美國。在台積電擴大投資美國下，未來如何面對技術缺工和勞動力問題，將是一大待決的難題。

川普大力宣揚台積電計畫投資的經濟影響，聲稱該投資將創造2萬至2.5萬個高薪就業機會。但台積電總裁魏哲家在出席活動時並未提及台積電將如何找到這些工人。顧問公司麥肯錫去年估計，到2029年，美國半導體工程師和技術人員的短缺人數將達到5萬9000至14萬6000人。

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商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）也明確指出，台積電帶千億美元投資美國，因為可以避免支付關稅。

盧特尼克在今天的白宮新聞發布會上表示：「美國給了台積電10%的資金來在這裡建設」； 「現在你看到了川普總統任期的威力，因為世界上最大的晶片製造商台積電將帶著1000億美元的投資進入美國。當然，這是因為他們可以來這裡，因為他們可以避免支付關稅。」

台積電對美國的千億美元加碼投資，加上對位於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造業務的650億美元投資，台積電在美國的總投資預計將達到1650億美元。此次擴建計畫包括建造三家新的製造廠、兩個先進的封裝設施和一個大型研發團隊中心，該計畫將成為美國史上最大的單筆外國直接投資。

裁魏哲家表示，這些投資將用於建造三個新的製造廠、兩個先進的封裝設施和一個「主要研發團隊中心」。台積電去年表示將擴建亞利桑那州的工廠，以包括對人工智慧加速器組裝至關重要的額外製造和先進封裝設施。

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