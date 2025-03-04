外資2天賣超逾1100億！台積電、鴻海淪刀下魂，爆砍逾5萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股3月開局失利，在外資連2賣，共賣超逾1100億元，台股跌破22600點，而台積電與鴻海則成為主要提款機，輪流當賣超王，週二（4日）在外資共賣超逾5萬張下，居賣超前2大，而台積電在外資大賣2.72萬張，股價一度跌破1000元，所幸在內資力挺，股價終場力守1000元，跌幅收斂到1.96%。

至於鴻海在外資週一大砍3.39萬張，居賣超第1大，今雖然賣超力道縮小，但仍賣2.28萬張，然在內資相挺下，股價逆勢收紅，終場上漲0.29%，收170.5元，成交量微幅放大到7.11萬張。

請繼續往下閱讀...

外資賣超前10大個股，依序為台積電（2330）2萬7264張、鴻海（2317）2萬2809張、華新（1605）1萬7319張、中信金（2891）1萬6464張、台新金（2887）

1萬4702張、富邦金（2881）1萬2976張、元大金（2885）1萬1519張、兆豐金（2886）1萬301張、仁寶（2324）9904張、彰銀（2801）9731張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法