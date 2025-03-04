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郭明錤：台積電是目前非美企業中 與川普談判最成功企業

2025/03/04 16:48

晶圓代工龍頭台積電今（4日）宣布，將於美國再投資1000億美元。（示意圖，彭博）晶圓代工龍頭台積電今（4日）宣布，將於美國再投資1000億美元。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今（4日）在美國總統川普見證下，宣布將在美增加投資1000億美元（折合約新台幣3.3兆元）。對此，天風國際知名分析師郭明錤表示看法，認為這是一場雙贏的談判，並稱台積電可說是目前全球非美國企業中，與美國川普政府談判最成功的企業。

郭明錤今稍早發文指出，台積電今宣布的新一輪對美國投資計劃中，與原本規劃差異之處在於投資金額額外增加1000億美元、減少1座先進製程晶圓廠、增加1座先進封裝廠、與增加一座研發中心。

郭明錤認為，這是一場雙贏的談判，美國政府很清楚自己要什麼，而台積電則在美國政府的需求與商業利益中，為股東創造最大利益。

郭明錤表示，對台積電來說，1000億美元投資金額看似龐大，但並無規範細節，故台積電未來可根據情況彈性調整這筆支出，因此不用太擔心對台積電的獲利影響。台積電最大的挑戰始終來自於市場需求，以及能否在先進製程上超越自己。

而美國政府方面，郭明錤認為，川普要求多增加一座先進封裝廠，用意是增加AI晶片完全在美國製造的比重，更加凸顯AI對國家安全與商業發展的重要性。增加RD中心，則是要提升美國半導體的研發能力。

川普政府對美國人民展示了在半導體本土化上，優於前任政府的執行效率，並提升對中國的談判力。台積電則因此新一輪投資，極大限度降低地緣政治、關稅與反托拉斯的風險，為股東創造最大利益。

郭明錤還整合並分享其最新的產業調查所做的深入分析，分別如下。

第一，美國跟台灣有更緊密的合作關係。根據台積電的規劃，即便美國先進製程晶圓廠都完工，僅佔該公司全球產能約5-7%，因此美國客戶在未來數年內還是需要高度依賴台積電在台灣的產能。此外，未來數年內台積電的美國廠能否順利運營，仍須高度依賴台灣的技術團隊遠端協助。

第二，毛利率影響與新受惠者。美國廠平均毛利率約30-35%，全面商轉後，預期讓台積電整體毛利率下降1.5-2%。為降低對毛利率的負面影響，台積電將進一步要求供應鏈降價，這對既有供應鏈是很大的壓力，但也創造更多新供應商機會，這是接下來的投資機會。

第三，不用過度擔憂投資金額。很多投資人會很在意1000億美元的投資金額對台積電的獲利影響，但郭明錤認為這過度擔心了。除了上述提到可視情況彈性調整支出外，台積電會把海外投資控制盡可能在某個比例，因此郭明錤認為，很有可能台積電接下來會減少對德國與日本的投資。此外，因為台積電在美國增加一座先進封裝廠，因此可能就不會再跟群創買工廠。

第四，研發中心優勢。台積電在美國設立研發中心，有2大好處，分別是「積極搶奪英特爾（Intel）、IBM與相關上游的優秀人才」與「與美國材料商更緊密合作研發」 ，郭明錤認為，對台積電來說，最大挑戰早已不是2奈米與16奈米的生產良率，而是封裝材料。

第五，對台積電是短空長多。郭明錤表示，他能理解市場對台積電新一輪對美投資的顧慮，但他認為很多部分是多慮了。台積電最大的挑戰，如其上述所說，還是在於市場需求，以及能否在先進製程上保持領先。



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