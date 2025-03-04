勤凱去年EPS6.3元、配發4.2元股利，樂觀看待今年營運。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠客戶拉貨轉趨積極、產品組合轉佳，電子材料大廠勤凱（4760）今（4）日公告去年第四季每股稅後盈餘（EPS）1.96元，寫下歷史次高，全年EPS達6.3元；同時今年2月營收1.43億元、年增126.1%，樂觀看待首季可望繳出亮麗成績單。

勤凱副董莊淑媛指出，去年第四季除營收及毛利增加外，營業費用率也下降，再加上匯兌利益助攻，單季EPS達1.96元寫下單季次高，總計去年EPS為6.3元、年增62%。

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勤凱董事會也通過配發4.2元股利，僅次於2021年4.5元的歷史次高，配發率66.6%，其中，現金3.7元、股票（資本公積配股）0.5元。

莊淑媛指出，2月儘管上班天數較少，但受惠下游客戶積極拉貨，銀漿、銅漿產品出貨成長，營收寫下自去年10月以來新高、亦是歷史同期新高，3月營運可望維持高檔。

她也說，今年將繼續深耕國際客戶，陸系客戶能擴大滲透率，而亞洲其他重要客戶近期也陸續至勤凱訪廠，至於新運用領域的產品，目前客戶已小量下單送樣給終端客戶，期待今年能夠繳出亮麗成績。

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