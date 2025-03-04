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信邦2月營收寫同期次高 前2月業績僅輸2023年

2025/03/04 16:42

信邦2月營收27.6億元，月增0.03%、年增10.25%。（信邦提供）信邦2月營收27.6億元，月增0.03%、年增10.25%。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）2月營收27.6億元，月增0.03%、年增10.25%，為歷年同期次高表現，今年前2個月營收55.19億元、年增5.88%，也寫歷年同期次高紀錄，僅次於2023年1月、2月合計的56.15元。

信邦指出，2月合併營收與1月持平，主要是因為農曆新年假期過後，中國廠區作業人員才剛陸續返工，產能陸續恢復到假期前水準；以今年前2個月來看，旗下通訊及電子週邊領域業績年增43.74%、工業應用成長11.74%、醫療及健康照護成長7.67%、汽車成長1.35%，至於綠能及節能則是減少16.69%。

若以產品類別區分銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收76.47%，連接器及零組件銷售佔23.53%；進一步透過產業類別分析銷售分佈情形，工業應用產品佔合併營收29.20%、綠能及節能佔25.07%、通訊及電子週邊佔22.02%、汽車佔15.35%、醫療及健康照護產業佔8.36%。

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