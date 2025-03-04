聚陽2月營收創同期新高 前2月寫新猷

聚陽2月營收29.69億元，月減15.2%、年增8.9%，為歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）2月營收29.69億元，月減15.2%、年增8.9%，為歷年同期新高；今年前2個月營收累積為64.7億元、年增18.5%，改寫歷年同期新猷，管理層看好美系運動服飾客戶上半年拉貨助攻，第1季、第2季營運成果皆將優於去年同期表現。

以上半年來看，聚陽美系運動品牌客戶需求續強，目前部分訂單已經看到第3季，流行服飾客戶需求也在上升，正持續與下游確認接單事宜，儘管客戶庫存狀況不一，但聚陽第1季、第2季業績動能仍能優於去年同期，後續還會新增2家客戶，可望為下半年營收做出貢獻。

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聚陽印尼產能現佔整體30%，今年還會再開2座新廠，啟用約40至50條新產線，承接美系、日系客戶訂單；越南產能約30%，成長速度較印尼溫吞；柬埔寨產能20%，後續在產能稀釋之下會降至15%，孟加拉產能5%，以平織產品為主；薩爾瓦多、中國產能皆在1%至2%，分別面對美系、日系客戶的立即性需求，菲律賓產能極小，不會再擴產能。

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