晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聚陽2月營收創同期新高 前2月寫新猷

2025/03/04 16:17

聚陽2月營收29.69億元，月減15.2%、年增8.9%，為歷年同期新高。（資料照）聚陽2月營收29.69億元，月減15.2%、年增8.9%，為歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）2月營收29.69億元，月減15.2%、年增8.9%，為歷年同期新高；今年前2個月營收累積為64.7億元、年增18.5%，改寫歷年同期新猷，管理層看好美系運動服飾客戶上半年拉貨助攻，第1季、第2季營運成果皆將優於去年同期表現。

以上半年來看，聚陽美系運動品牌客戶需求續強，目前部分訂單已經看到第3季，流行服飾客戶需求也在上升，正持續與下游確認接單事宜，儘管客戶庫存狀況不一，但聚陽第1季、第2季業績動能仍能優於去年同期，後續還會新增2家客戶，可望為下半年營收做出貢獻。

聚陽印尼產能現佔整體30%，今年還會再開2座新廠，啟用約40至50條新產線，承接美系、日系客戶訂單；越南產能約30%，成長速度較印尼溫吞；柬埔寨產能20%，後續在產能稀釋之下會降至15%，孟加拉產能5%，以平織產品為主；薩爾瓦多、中國產能皆在1%至2%，分別面對美系、日系客戶的立即性需求，菲律賓產能極小，不會再擴產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財