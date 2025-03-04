市場不確定性升高 比特幣重挫再跌破8.3萬美元

市場不確定性升，比特幣重挫，再次跌破8.3萬美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鑒於全球貿易戰升級，市場不確定性升高，投資人紛紛避險，比特幣（Bitcoin）價格今（4日）重挫逾10%，一度跌破8.3萬美元（約新台幣273萬元）。

綜合媒體報導，美國今（4日）兌現了對加拿大和墨西哥徵收高額進口關稅的威脅，這是自1930年代以來美國關稅的最大幅度上調之一。作為反擊，加拿大宣布將對美國300億美元（約新台幣9876億元）的產品徵收25％關稅，中國則宣布對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，其中雞肉、小麥、玉米、棉花加徵關稅達15%。

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鑒於貿易戰升級，市場不確定性升高，投資人紛紛避險，比特幣（Bitcoin）價格今（4日）一度重挫逾10%，跌破8.3萬美元，最低觸及82602.47美元。

除了比特幣外，其他加密貨幣也重挫，像是以太幣（Ether）價格大跌逾15%、瑞波幣（XRP）、艾達幣（ADA）和索拉納幣（SOL）跌幅近20%。

截至台北時間4日下午3點47分左右，比特幣價格暫報83471.28美元，24小時內跌幅9.68%。

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