台翰越南二廠Q3起貢獻營收 今年力拚雙位數成長

台翰今年拚雙位數成長。圖為宣德、台翰董事長蔡鎮隆。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕塑膠射出大廠台翰精密（1336）今日表示，為滿足新客戶需求，並因應全球電子業轉移到東南亞生產，去年3月啟動越南海陽省第二廠區建置，並完成全廠硬體設備安裝，今日由董事長蔡鎮隆剪綵落成啟用，預計第3季起貢獻營收，今年營運拚雙位數成長。

台翰尚未公告去年財報，而其2024年營收為25.62億元、年增10.7%，今年元月營收2億元，月減5.2%、與去年同期持平。台翰指出，新廠將搭配策略客戶共同切入消費性電子、網通、電競產品，落實公司轉型，營收結構有望逐步改變，在新廠挹注下，今年營運瞄準雙位數成長、再創高峰。

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台翰表示，新廠占地6萬平方米，目前第一期工程僅使用約一半的面積，未來仍有廠房擴充或資產活化的機會。特別的是，新廠除原本的模具、成型、組裝、印刷，更有最新的自動噴塗線及組裝線，未來提供產品次組裝，有利於提高客戶黏著度及提升改善毛利率。

台翰也指出，越南新廠落成後，在中國、越南、菲律賓皆有策略性佈局，產能調配暫告段落，可望符合客戶需求；而台翰去年的營收佔比，分別以事務機機殼佔86%、其他14%。預計 2025機殼將降為20%、消費型電子與網通等將成長至20%。

台翰深耕日系品牌事務機精密塑膠件生產多年，近3年來陸續在聲學、網通、智能家電、遊戲及電競產品等消費性電子產品，取得品牌客戶肯定。新廠即以智慧工廠進行規劃，均配有機聯網並管理導入MES系統，亦將導入AI自動化。

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