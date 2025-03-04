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名師解盤》容逸燊：指數初步止穩信號浮現 OTC近期強勢

2025/03/04 15:10

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數再度回測22500點之下，成交量4000億，已經是連續2天成交量放大，這2天國際上變數比較多，包含加拿大、墨西哥關稅，以及台積電董事長魏哲家昨天晚上在白宮記者會，宣布未來將在美國擴大投資，包括3座晶圓廠以及2座的先進封裝廠，以及1座的技術中心，未來幾年，加大赴美投資表示晶片關稅利空將接近尾聲，未來高階製程晶圓可能進入漲價，長期毛利率也有下降疑慮，指數暫時在晶片利空的影響之下，已經告一段落，未來要注意的，就是烏俄戰爭，何時可以結束，以及未來加拿大、墨西哥會不會對美國進行反制，台股今天已經看到初步止穩信號，今天盤後外資的期貨淨空單減少到4.5萬口之下，另外台積電收穩在1000元位置，可以看到經歷過年後的Deepseek利空影響，高階製程以及輝達股價進入震盪打底階段。

最近期比較強勢的，是在OTC指數部分，今天OTC也收漲0.34%，留住非常長的上影線，試圖站穩在月線，今年上半年行情，在台積電影響下，指數很容易來回震盪，但個股表現差異頗大，建議大家今年上半年操作，選股不要被指數所迷惑，近期包含一些比較偏低檔起漲的股票，相對抗跌，反而高檔出現盤頭現象，或者是有壓力族群，例如CPO就面臨比較大壓力，尤其3月底年報即將公布之前，獲利數字還是表現不太好，可能遭到法人棄守。

操作上面建議，今年可以高出低進，指數暫時支撐在22200點到22500點，應該可以看到初步止穩信號，短線台積電在1050元至1100元之上，壓力仍然比較沉重，所以指數在23000以上區間，可能還沒辦法一次越過，後續注意在烏俄戰爭發展，以及市場經濟數據避險的情緒，因為近期美國公布經濟數據也不佳，造成長期美債殖利率開始往下走弱，資產配置上，如果持有債券，也可以續抱到下半年，或者股債當中採取一些平衡狀況，因為當股市狀況不佳回落時，債券會有避險買盤進場，可以去股債上平衡配置。

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